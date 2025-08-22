Сирски: Украйна и партньорите и разработват военен компонент за подкрепа на дипломатическите преговори

Върховният командир на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски участва във видеоконферентна връзка в среща с главнокомандващите на въоръжените сили на Финландия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, САЩ и Върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, която се проведе на 19-20 август във Вашингтон. Това потвърди в Telegram главнокомандващия на Украйна.

По време видеоконференцията Сирски твърди, че е решено Украйна и Европа да сформират специален военен компонент, който да помага за мира в тези ширини.

"Заедно с ръководителите на Въоръжените сили на страните партньори разработваме военен компонент за подкрепа на дипломатическите преговори за осигуряване на устойчив мир за Украйна и цяла Европа. Подготвените предложения ще бъдат представени на съответните съветници по националната сигурност на страните партньори за надлежно разглеждане в съответствие с настоящите дипломатически усилия“, пише той.

Сирски добавя, че по-нататъшното планиране и комуникация ще продължат в съответствие с напредъка на преговорите.

"Убеден съм, че чрез съвместни усилия, с участието на политическа и дипломатическа подкрепа от лоялните партньори на Украйна, ще можем да постигнем истински мир и да гарантираме сигурността за Украйна и цяла демократична Европа“, заключва главнокомандващият.