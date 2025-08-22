Най-големите увеличения през последните години са наблюдавани в региона на Западна Гърция

Цените на ваканционните жилища в Гърция се покачват, пише електронното издание на в. Kathimerini. Коментирайки тазгодишното увеличение на продажните цени на ваканционните жилища, Джордж Гаврилидис, главен изпълнителен директор на Elxis-At Home Greece, отбелязва:

„Новопостроени вили с частен басейн и близост до морето или с изглед към него, които не надвишават цената от 400 000 до 450 000 евро, като тези, предлагани в Гърция, са трудни за намиране на други европейски пазари. Освен това, инвестиционното развитие чрез краткосрочни договори за наем и поддържането на възходящата тенденция на цените също предлагат перспектива за бъдещи капиталови печалби, като по този начин засилват интереса към покупки от чужбина.“

В своето проучване Elxis отбелязва, че най-високите стойности са открити на Йонийските острови. Тази година средната цена достига 4 866 евро/кв. м, което отразява предлагането на нови луксозни комплекси в крайбрежните райони.

Най-големите увеличения през последните години са наблюдавани в региона на Западна Гърция, поради разработването на нови висококачествени проекти.

Възходящата тенденция в цените на новите ваканционни жилища също е стабилна през последните години в Северен Крит, докато в Южен Крит сега се отчита значително увеличение след забавянето, наблюдавано през 2023 г.

Сред отделните региони, в Йонийско море високо търсене е регистрирано в Корфу, докато в Западна Гърция се открояват крайбрежието в по-широкия район на Превеза и райони като Палерос.

В Крит южната част на Ретимно и районът близо до Ханя, които предлагат гледки съответно към Либийско и Егейско море, са постоянно най-популярният избор за купувачи от чужбина.