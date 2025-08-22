ЕС ускорява плановете за дигитално евро

След приемането на закона за стейбълкойните в САЩ

Представители на ЕС ускоряват плановете за дигитално евро, след като нов закон за стабилните монети в САЩ задълбочи опасенията относно конкурентоспособността на европейската дигитална валута, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Миналият месец Конгресът на САЩ прие забележителен закон, който регулира пазара на стейбълкойни на стойност 288 милиарда долара, който е доминиран до голяма степен от долара, след широко лобиране от страна на крипто индустрията.

Стейбълкойните са вид цифрови токени, обвързани едно към едно със суверенна валута и подкрепени от резерви, като например държавни облигации.

Запознати с въпроса казаха, че властите вече обмислят да управляват дигитално евро на публична блокчейн мрежа като Ethereum или Solana, вместо на частна, както се очакваше преди, поради опасения за поверителност.

Европейската централна банка работи от няколко години върху потенциалното създаване на дигитална версия на еврото , която би била безплатна за използване в цялата еврозона.

Поддръжниците твърдят, че подобна дигитална валута би дала на хората достъп до форма на плащане, подкрепена от централната банка, тъй като употребата на пари в брой намалява, като същевременно би популяризирала еврото в световен мащаб.

Представителите на ЕС сега са обезпокоени, че новото американско законодателство ще стимулира вече нарастващото използване на токени, деноминирани в долари, и смятат, че е необходимо дигитално евро, за да се защити господството на единната валута на целия континент.

„Това започва да генерира разговори, които не са съществували преди Закона за гениалностите“, каза един от източниците пред FT.

Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, заяви през април, че насърчаването от страна на правителството на САЩ на стабилни монети, обезпечени с долари, „повдига опасения за финансовата стабилност и стратегическата автономност на Европа“.

Той добави, че това може да доведе до „преместване на депозити в евро в Съединените щати и до по-нататъшно засилване на ролята на долара в трансграничните плащания“.

Крипто компаниите Circle и Tether са сред тези, които предлагат стабилни монети, обвързани с долар, докато американски банки като Citi и JPMorgan Chase обмислят пускането на свои собствени.

Цифровите валути на централните банки са цифрови форми на публични пари. Китай е най-напред със своите токени, докато Обединеното кралство обмисля създаването на цифров паунд.

Пуснати са няколко стейбълкойна, деноминирани в евро, най-голямата от които се управлява от Circle и има пазарна капитализация от 225 милиона долара. Но създаването на токен от самата ЕЦБ би затвърдило ангажимента на региона към цифровите активи.

„Европа не може да си позволи да разчита прекомерно на чуждестранни платежни решения“, каза Чиполоне през април.

Ако дигиталното евро се управляваше в публична блокчейн мрежа, то би могло да се търгува навсякъде, което би могло да увеличи разпространението и използването му. Но властите са предпазливи относно използването на съществуващи блокчейни, тъй като транзакциите са публични, което поражда опасения за поверителността.

ЕЦБ заяви пред Financial Times, че обмисля „различни технологии – както централизирани, така и децентрализирани – при разработването на дигиталното евро, включително технологии за разпределен регистър“ и че решение по въпроса все още не е взето.