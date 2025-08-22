Унгария и Словакия призоваха ЕК да принуди Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“

Унгария и Словакия призовават Европейската комисия да принуди Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“, който пренася петрол от Русия за Европа. Това се посочва в писмо от министрите на външните работи на двете страни Петер Сиярто и Юрай Бланар, изпратено до Брюксел във връзка с поредното нападение на украинските въоръжени сили срещу инфраструктурата на нефтопровода на руска територия.

„Без този нефтопровод безопасното снабдяване на нашите страни с петрол е просто невъзможно“, отбелязаха министрите.

Те съобщиха, че в резултат на новото нападение на украинските въоръжени сили срещу инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“, което се случи в нощта на 22 август, доставките на петрол за Унгария и Словакия от Русия може да бъдат спрени за поне пет дни.

Сийярто и Бланар призоваха Европейската комисия да предприеме действия срещу Украйна, за да я принуди да спре атаките срещу нефтопровода, съобщи Ройтерс, след като прегледа съдържанието на писмото, получено от Брюксел.