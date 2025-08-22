След десетилетие на мигрантска криза: Броят на търсещите убежище в Германия рязко намаля, но Мерц ли е отговорен?

Германските градове и села заявиха, че националната „извънредна“ имиграционна ситуация започва да отшумява, след като броят на търсещите убежище, пристигащи в страната, е намалял наполовина от началото на миналата година.

В продължение на години много от местните власти в страната се оплакваха, че са натоварени с препятствия заради обема на нелегалните имигранти.

Следващият месец ще отбележи десетата годишнина от пика на европейската миграционна криза, когато канцлерът Ангела Меркел реши да запази границите на Германия отворени за приток на повече от един милион търсещи убежище през следващите 12 месеца.

Оттогава страната е предоставила закрила на 3,5 милиона бежанци, включително около 1,2 милиона украинци, които бяха принудени да напуснат домовете си от пълномащабната руска инвазия.

Броят на молбите за убежище започна рязко да нараства отново след пандемията, достигайки 329 000 през 2023 г.

Серия от масови убийства, извършени от имигранти, изведе престъпността и миграцията начело в политическия дневен ред на изборите за Бундестаг по-рано тази година.

През първите шест месеца на тази година обаче е имало само 61 336 нови молби за убежище - наполовина по-малко от регистрираните през същия период на миналата година. Германия вече не е най-голямата дестинация за търсещи убежище в Европейския съюз, след като изостава от Испания и Франция.

Асоциацията на германските градове, която представлява около 3200 общински власти в цялата страна, заяви, че тази промяна вече е довела до осезаем спад в натиска върху техните обществени услуги.

„В някои градове все още имаше аварийни жилищни комплекси в палатки, защото в противен случай нямаше да има места за настаняване на търсещите убежище. Сега този вид аварийно настаняване в някои случаи може да бъде демонтиран“, каза Кристиан Шухард, директор на организацията, пред Augsburger Allgemeine.

Андре Бергегер, ръководител на Германската асоциация на градовете и общините, отделен орган-чадър за местните власти, изрази подобно квалифицирано облекчение, казвайки, че членовете ѝ най-накрая са имали „пауза, в която да си поемат дъх“.

Причините за спада в броя на пристигащите са спорни. Настоящото правителство под ръководството на Фридрих Мерц, което обеща „обрат на миграцията“ и „край на незаконната имиграция“, се опита да си припише заслугата. Твърди се, че строгите му гранични мерки, най-вече заповедта за връщане на почти всички търсещи убежище на границите на Германия, са действали като мощен възпиращ фактор.

Съюзниците на Олаф Шолц, левоцентристкия предшественик на Мерц, обаче отбелязват, че данните за търсещите убежище са започнали да намаляват много преди Мерц да встъпи в длъжност.

Те настояват, че Мерц се възползва главно от мерките, предприети при управлението на Шолц, които включваха налагането на „временен“ контрол по цялата сухопътна граница на страната и стъпки за отхвърляне на няколко категории търсещи убежище.

Експертите по миграция са склонни да смятат, че най-важният фактор вероятно не е толкова германската имиграционна политика, колкото по-широките промени в геополитиката на европейските съседи.

Данните на Frontex, граничната агенция на Европейския съюз, показват, че незаконните преминавания в блока като цяло са намалели с 38% миналата година.

Това включва 78% спад в броя на мигрантите, които са били засечени, опитвайки се да влязат в ЕС по маршрута през Западните Балкани, който често в крайна сметка ги води до Германия.

Тези цифри са намалели още повече през първите месеци на тази година. Това от своя страна се дължи на редица причини, включително падането на режима на Асад в Сирия, намаляването на броя на мигрантите, напускащи лагери в Турция, и затягането на границите на Балканите

Друг спорен въпрос е дали германските избиратели са склонни да възнаградят Мерц за намаляването на молбите за убежище.

Проучванията показват, че имиграцията и интеграцията са се върнали начело на списъка с приоритети на електората от края на юни, пред стагниращата икономика и опасенията относно достъпността на социалната държава.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, която превърна миграцията в централна тема в кампанията си, също се движи около рекордно високи позиции в социологическите проучвания, борейки се за първо място с консервативните Християндемократи на Мерц.