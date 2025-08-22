Сиярто: Нефтопроводът „Дружба“ за пореден път е атакуван от украинските въоръжени сили

Това е поредна атака срещу енергийната сигурност на страната

Нефтопроводът „Дружба“ за пореден път е атакуван от украинските въоръжени сили, а доставките на петрол от Русия за Унгария са спрени. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто.

„През нощта получихме новина за нова атака срещу нефтопровода „Дружба“ на руско-беларуската граница – за трети път за кратък период. Доставките на петрол за Унгария отново са спрени“, написа Сиярто във Фейсбук. „Това е поредна атака срещу енергийната сигурност на страната ни. Още един опит да ни въвлекат във война. Няма да проработи! Ще продължим да подкрепяме мирните усилия и да защитаваме националните си интереси.”

По-рано тази седмица Украйна предприе удари с дронове по инфраструктурата на тръбопровода „Дружба“, която трябваше да бъде ремонтирана от руски специалисти. Доставките на петрол за Унгария бяха прекъснати за два дни.