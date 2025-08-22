Вучич към Мадуро: Сърбия оценява подкрепата на Венецуела

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич разговаря по телефона с президента на Боливарска република Венецуела Николас Мадуро.

„Добър и съдържателен разговор с големия приятел на Сърбия, президента Мадуро, относно настоящите глобални предизвикателства, необходимостта от запазване на мултилатерализма и укрепване на двустранните отношения между нашите страни. Сърбия високо цени принципната и последователна подкрепа на Венецуела по отношение на запазването на нашата териториална цялост и непризнаването на едностранно обявената независимост на Косово. Обсъдихме и възможностите за подобряване на отношенията във всички области, които имат голям потенциал за съвместен напредък и динамично развитие на двете ни страни. Уверен съм, че през идните години ще продължим да подхранваме това ценно приятелство, да градим мостове на сътрудничество и солидарност и да допринасяме заедно за по-добро и по-свързано бъдеще за нашите народи” написа Вучич.