Един човек почина след избухване на епидемия от гастроентерит на гръцки остров

Най-малко сто случая на гастроентерит са регистрирани в Ханя

Внезапна епидемия от гастроентерит е засегнала гръцкия остров Кеа, претоварвайки местните здравни служби и довеждайки до един смъртен случай, съобщават властите, цитирани от Tovima.

Местните лекари в многофункционалната регионална клиника на острова казват, че лекуват около 80 пациенти дневно – в сравнение с едва 10–20 случая през предходните години. Пациентите се оплакват от симптоми като диария, повръщане, коремни болки и в много случаи – треска.

Трагично, миналата седмица почина възрастен турист, който не е потърсил навременна медицинска помощ, вероятно поради дехидратация. Здравните власти подчертаха важността на бързата медицинска помощ за всеки, който проявява симптоми.

Аптеката на острова също е претоварена, като през последните дни е обслужвала над 1500 жители и туристи с болкоуспокояващи, лекарства против диария и други средства за лечение на симптомите.

Четирима лекари – един общопрактикуващ лекар, един педиатър и двама селски лекари – работят денонощно, за да се справят с кризата. Те са докладвали за ситуацията на регионалните здравни власти и Националната организация за обществено здраве.

Лекарите все още не са установили причината за избухването на заболяването и предупреждават, че истинският брой на случаите може да е много по-висок, тъй като в клиниката се обръщат само най-тежко болните пациенти.

На жителите и посетителите се препоръчва да наблюдават внимателно симптомите и да потърсят незабавно медицинска помощ, ако забележат признаци на гастроентерит.