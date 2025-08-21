Армения обяви, че е готова да премахне КПП-тата по границата с Азербайджан

Още по темата: Тръмп: Армения и Азербайджан ще подпишат мирно споразумение във Вашингтон 08.08.2025 07:31

Армения е готова да премахне контролните пунктове по границата с Азербайджан, при условие че това ще се осъществи според петте принципа, заложени в споразумението от Вашингтон, заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС, предаде БТА.

"В това споразумение са формулирани ясно пет основни принципа: териториална цялост, суверенитет, юрисдикция, неприкосновеност на границите и взаимност", подчерта Пашинян пред журналисти. "Още при представянето на проекта "Кръстопът на мира" заявихме, че сме готови да въведем регулации и облекчения, които се основават именно на тези принципи".

Той посочи, че по света вече има успешни примери за подобни гранични улеснения, като даде за пример използването на биометрични паспорти и дигитални технологии, които позволяват въвеждането на напълно нови процедури.

"В бъдеще, след 5, 10 или 15 години, методи като щателни проверки на хора на арменските гранични пунктове постепенно ще отпаднат. Ние ще се стремим към опростяване на процедурите - не само на арменско-азербайджанските гранични пунктове, но и на всички останали, за да улесним максимално бизнес средата, износа, вноса и транзита. Това е най-подходящата и важна среда за бизнеса. Готови сме на всякакви облекчения, стига те да се вписват в рамките на петте принципа", заяви Пашинян.