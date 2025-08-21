Джорджа Мелони предлага "мини-НАТО" за Украйна

Италианският премиер Джорджа Мелони предложи на Украйна да се дадат гаранции за сигурност без членство в НАТО, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според публикацията, Мелони призовава съюзниците на Киев да се споразумеят за военна подкрепа в рамките на 24 часа, ако конфликтът с Русия се възобнови. Агенцията нарича този формат „NATO-Lite“. Планът на Мелони не предполага членство на Украйна в алианса, но предлага механизъм за колективна помощ, подобен на Член 5 от устава на блока.

"Европейските лидери обсъждат възможна гаранция за сигурност за Украйна, която би задължила съюзниците на Киев да решат в рамките на 24 часа дали да предоставят военна подкрепа на страната, ако тя бъде отново нападната от Русия", се посочва в публикацията:

"Предложение, което представлява клауза за колективна отбрана, подобна на тази на НАТО, но не е свързано с реално членство в алианса, се предлага от италианския премиер Джорджия Мелони. То е сред редицата варианти, които се разработват, докато европейските лидери се възползват от инерцията, след като президентът Доналд Тръмп се съгласи да подкрепи гаранциите за сигурност за раздираната от война нация."

Според източниците, подкрепата може да включва предоставяне на бърза отбранителна и икономическа помощ на Киев, укрепване на украинската армия и налагане на санкции срещу Русия. Все още не е ясно дали това ще включва изпращане на войски в Украйна от отделни държави.

Франция и Великобритания, например, настояват западните войски да бъдат изпратени в Украйна веднага след приключване на боевете.

Това е една от многото възможности, които Европейският съюз обмисля.

Мелони смята, че е по-мъдро да се предложи на Украйна отбранителен пакт, а не войски. „Русия има 1,3 милиона войници: колко трябва да изпратим, за да се справят с тази задача?“, цитира думите ѝ Corriere Della Sera. Основното е да се увери Украйна, че няма да бъде сама в бъдеще, смята италианският премиер. Прилагането на член 5 от устава на НАТО може да бъде разширено, така че в случай на нападение срещу Украйна, алиансът да я защити, дори ако тя не е структурно част от него, настоява Мелони.

Според нея автоматичната защита би била „конкретен, надежден резултат“ за Володимир Зеленски, способен да балансира отстъпките, които Киев може да се наложи да направи, за да постигне мирно споразумение.

Предложеният от Италия механизъм използва като модел двустранно споразумение между Рим и Киев, подписано през 2024 г., което съдържа споразумения за взаимна сигурност, съобщиха източници на Bloomberg. „Идеята на Мелони е, че НАТО, като отбранителен съюз, може да осигури защита на страна като Украйна“, каза министърът на отбраната Гуидо Кросето пред Repubblica в сряда. „Като алтернатива, отделните страни биха могли да се ангажират с това. В крайна сметка ще бъде избран най-добрият механизъм. Със сигурност в случая с НАТО би било гарантирано по-ефективно възпиране.“