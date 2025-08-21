Автобус със сръбски туристи е бил замерян с камъни в Гърция

Двама пътници и шофьор са леко ранени

Автобус, превозващ 38 сръбски туристи, е нападнат с камъни снощи на магистрала Егнатия, близо до изхода за стария път Солун-Верия в Гърция, съобщава Танюг. Според полицейски доклад инцидентът е причинен от четирима души, най-вероятно непълнолетни, пише Prototema.

При нападение срещу автобус, пълен със сръбски туристи, завръщащи се от почивка, няколко прозореца са счупени с камъни.

Двама пътници и един от шофьорите са получили леки наранявания, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Полицията е задържала двама души във връзка с инцидента, но до момента не са открити доказателства срещу тях, така че те са освободени.