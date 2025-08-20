Върховете на ЕС са окупирани от подставени марионетки, изпълняващи заповедите на антиевропейско и антихристиянско задкулисие

Америка е суперсилата, Тръмп е суперлидерът. Това е посланието на тази снимка. Тази снимка ни показва как шефът е извикал в кабинета си свои подчинени - така, както би извикал членове на своята администрация.

Не в зала зад дълга маса, зад която от двете страни стоят равнопоставени лидери. Не.

Шефът зад бюрото и подчинените пред него - на килимчето наредени. Това е реалността, останалото са емоционални интерпретации и истерични хлипове.

ЕС не разполага със своя армия, не разполага с глобално значима индустрия, не разполага със стратегическа визия за развитие, (а има „зеленистки“ и антихристки планове за самоунищожение), не разполага с единна външна политика, не разполага с високи технологии...

Защо не разполага? Защото не разполага с лидери.

Върховете на ЕС са окупирани от подставени марионетки, изпълняващи заповедите на антиевропейско и антихристиянско задкулисие. Мракът режисира зад завесите, марионетки на конци танцуват на сцената. Това е ЕС днес.

Тези марионетки могат най-далеч да стигнат до пред бюрото на Доналд Тръмп, президентът-суперлидер на суперсилата Америка. Когато ги покани.

Ако остане до тях, ще направят ядрена война. Те точно натам бяха тръгнали. И то не от друго, а от страх, некадърност и безгръбначие.

Френски мъжожени, немски антихристиян-лъжедемократи, английски пародии на минало величие, италиански мажоретки, нидерландски меки китки начело на НАТО, корумпирана лъжкиня начело на ЕС… как едно здраво място няма.

Това са лидерите на злополучното творение, в което се превърна мечтата и доброто начало на обединена Европа - свободно движение на хора, стоки и капитали.

Красивата европейска идея, превърната от безхарактерност в посмешище на цял свят.

Рим не е паднал за един ден.

Но е падал ден след ден.

Спомнете си падането на Рим. И вижте на снимката още един ден от падането на ЕС.