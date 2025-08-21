Украински дронове атакуваха рафинерия в Ростовска област (ВИДЕО)

Украински дронове са поразили миналата нощ нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, предаде Укринформ, позовавайки се на Генералния щаб на украинските въоръжени сили .

„В едно от промишлените предприятия в Новошахтинск е възникнал пожар. По предварителни данни няма пострадали“, написа в Telegram изпълняващият длъжността областен губернатор Юрий Слюсар.

Рафинерията в Новошахтинск преработва 5,6 милиона тона петрол годишно, което е 1,7% от производствения капацитет на Русия (328 милиона тона). Заводът беше атакуван за първи път от дронове през юни 2022 г., а последната атака е петата по ред.

„В контекста на намаляване на настъпателния потенциал на противника и усложняване на снабдяването с гориво на военните части на окупаторите, в нощта на 21 август подразделения на Войските за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, във взаимодействие с други компоненти на Силите за отбрана, нанесоха удари по Новошахтинската нефтопреработвателна фабрика“, се казва в съобщението на ГЩ на ВСУ.