Тръмп: Армения и Азербайджан ще подпишат мирно споразумение във Вашингтон

Съединените щати ще подпишат и двустранни споразумения с двете страни в икономическата сфера

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирно споразумение между Баку и Ереван ще бъде подписано в Белия дом на 8 август.

„Моята администрация е ангажирана с двете страни от известно време. Утре президентът Алиев и премиерът Пашинян ще се присъединят към мен в Белия дом за официалната церемония по подписване на мирното споразумение“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп добави още, че Съединените щати ще подпишат и двустранни споразумения с двете страни в икономическата сфера.