Два изтребителя F-35 на италианските военновъздушни сили, разположени във военновъздушната база Амари в Естония, са прехванали един от малкото стратегически транспортни самолети Ан-124 на руските аерокосмически сили, които са най-големите транспортни самолети, разположени извън Съединените щати, пише военното издание Military Watch. 32-ро и 6-то крило на военновъздушната база Амари в момента действат като част от мисията на НАТО за патрулиране на въздушния транспорт в Балтийско море, тъй като южноевропейската държава играе непропорционална роля в укрепването на въздушната мощ на Западния блок както в Източна Европа, така и в Тихия океан.

Прехващането подчертава продължаващото напрежение около руския анклав Калининград, който е географски заобиколен от територии на НАТО, излагайки на риск всеки въздушен, морски или сухопътен трафик между него и континенталната част на Русия да бъде мишена от силите на Западния блок. Инцидентът е резултат от среща две седмици по-рано между италиански F-35 и руски изтребители Су-27 и Су-24М в региона.

Ан-124 се разчита да служи като по-голямо допълнение към по-лекия, но по- широко използван Ил-76 и остава оскъден поради факта, че предимно съветските съоръжения, участващи в производството му, са били разположени в Украйна. Това е попречило на производството да продължи след разпадането на СССР.

Руските аерокосмически сили реагираха на недостига и на бързото разширяване на изискванията за нови стратегически транспортни самолети по време на войната, като обновиха по-старите Ан-124, които бяха на склад, и ги върнаха в експлоатация. Извън руските аерокосмически сили, Ан-124 се експлоатира за граждански цели от въздушния превозвач „Волга-Днепър“, като един от тези самолети е изгубен на 10 юни 2023 г., когато е присвоен от канадското правителство със съмнителна законност.

Самолетът е бил чартърен от канадското правителство и е кацнал в Торонто на 27 февруари 2022 г., носейки бързи тестове за Covid-19 от Китай, и след като е бил иззет, се очаква да бъде доставен на Украйна като канадска помощ. Въпреки че днес никъде по света не се произвежда подобен голям стратегически транспортен самолет, според съобщенията руският отбранителен сектор в момента разработва наследник на Ан-124.