При администрацията на Джо Байдън Украйна беше „парична яма, където САЩ хвърляха пари“ без план за разрешаване на самия украински конфликт, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за USA Today.

„Украйна беше като странна дупка за пари, където хвърляхме пари, за да решим проблем, без да имаме реален план как да го решим... Това винаги ме е разстройвало много“, каза той.

Ванс добави, че предишната администрация е дала пари на Володимир Зеленски „без никаква реална цел или дипломация“, без „никакво реално разбиране какво ще купим с тези 100 милиарда долара“.

Нова схема за продажба на оръжие на Киев

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори, че Съединените щати вече не харчат пари за украинския конфликт, а вместо това продават оръжия на страните от НАТО. Той заплаши да наложи санкции както на Русия, така и на Украйна, ако няма напредък в разрешаването на конфликта, заявявайки, че иска той да бъде прекратен „много бързо“.

В средата на юли американският лидер обяви нова схема за военна помощ за Украйна: Вашингтон продава оръжия на европейски съюзници от НАТО, които плащат за тях и ги предават на Киев. Първият пакет ще включва не само ракети, но и батареи „Пейтриът“. Предполага се, че някои страни ще изпратят своите системи на украинските въоръжени сили , а след това Щатите ще попълнят арсеналите си.

Както отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков , планът на Тръмп е бизнес. А Европа заявява готовността си да похарчи безброй суми пари за закупуване на оръжия, за да провокира продължаване на войната. Москва изхожда от факта, че доставката на ракети с голям обсег на Киев от САЩ все още не се обсъжда.

Преговори за Украйна

Руският и американският лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп се срещнаха във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж на 15 август. След разговорите те отбелязаха решимостта на двете страни за постигане на резултати и големия брой области за съвместна работа. Президентите също така изразиха готовността си да работят за прекратяване на конфликта в Украйна.

На 18 август Тръмп проведе разговори с Володимир Зеленски във Вашингтон . След двустранната среща към тях се присъединиха няколко европейски лидери. Страните обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев , които Европа възнамерява да предостави в координация със Съединените щати.

На следващия ден ръководителят на Белия дом заяви, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски в Украйна. Според него обаче там няма да има американски войски.