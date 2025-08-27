ExxonMobil води тайни преговори с "Роснефт" за завръщане в Русия

Американската корпорация ExxonMobil води преговори с руската компания "Роснефт" за възобновяване на разработването на нефтеното находище "Сахалин-1", пише The Wall Street Journal.

Според източници на изданието, наскоро високопоставен мениджър на корпорацията е обсъдил връщането към мащабния проект за Сахалин, ако правителствата на двете страни дадат "зелена светлина" в рамките на мирния процес в Украйна.

Преговорите от страна на Exxon са били водени от един от нейните топ мениджъри, старши вицепрезидент Нийл Чепмън. За срещата са били информирани само няколко души.

Източници на изданието твърдят, че през последните няколко седмици генералният директор на Exxon Дарън Уудс е обсъдил с Доналд Тръмп възможното възобновяване на дейността на компанията в Русия.

Друг информиран източник посочва, че по време на президентството на Джо Байдън и администрацията на Тръмп Exxon и други компании са получили разрешение от САЩ и лицензи от Министерството на финансите.

"Първият кръг от преговори се състоя скоро след напускането на Exxon от Русия през 2022 г.", пише WSJ.

Високопоставен представител на администрацията отбелязва, че едновременно с това ръководството на компанията се е обърнало към правителството на САЩ с молба за подкрепа в случай на завръщане в Русия и е получило подкрепа.