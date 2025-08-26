Тръмп сменя “отбранителното” име на Пентагона с Министерство на войната (обзор)

Още по темата: Тръмп иска САЩ отново да имат Министерство на войната 26.08.2025 08:50

Експерти се чудят дали президентът на САЩ се шегува

Крайното решение взема секретаря Пийт Хегсет

POLITICO: Пет войни могат да започнат в следващите 5 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация в следващите дни може да промени името на Министерството на отбраната на Министерство на войната. Според Тръмп настоящото название, което е от края на Втората световна война през 1945 г., е “твърде отбранително”.

“Искаме да бъдем отбранителни, но искаме да бъдем настъпателни, ако се наложи”, каза той пред репортери. После тества името “Министерство на войната” и по време на серия публични прояви в Белия дом, включително на среща с южнокорейския президент Лий Дже-мьон.

Идеята на Тръмп е че САЩ имат “невероятна история на победи” под старото име, визирайки Първата и Втората световна война. Но все пак президентът уточни, че ще остави решението на секретаря по отбраната Пийт Хегсет. На въпрос дали Конгресът трябва да одобри връщането на старото име на агенцията, тъй като именно там са гласували първоначалното преименуване, Тръмп каза, че не мисли така. Миналия месец в публикация в Truth Social нарочно или неволно Тръмп нарече Хегсет “министър на войната”.

Войнствената терминология във Вашингтон не е случайна. Анализът на докладите на американското разузнаване, както и мненията на геополитически експерти показват, че съществува много висок риск от 5 нови войни в рамките на следващите 5 години, пише изданието Politico. Всички тези военни конфликти, ако възникнат, ще имат дълбоки и сериозни последици за САЩ в икономически и военен план.

Индия - Пакистан. Напрежението се засили след терористична атака в края на април в спорния регион Джаму и Кашмир, който е под индийски контрол. И двете страни имат ядрени оръжия, но ядрените им арсенали не са контролирани и не са толкова внимателно защитени, колкото биха искали експертите. Преди тези страни да сключат примирие, това беше най-сериозният конфликт между тях през последните десетилетия.

Китай - Тайван. Спекулира се, че китайският лидер Си Дзинпин е определил краен срок до 2027 г., за да бъдат войските му готови за нахлуване в Тайван. Китай натрупва сили и редовно провежда военни учения.

Русия - Балтийски държави. Трите балтийски държави имат малки територии и население, което ги прави привлекателни за Русия. Ако Путин реши да нахлуе, основната му цел ще бъде да си върне територии, които според него исторически би трябвало да са част от Русия. Също така, според изданието, руският президент по този начин се стреми да изпита НАТО и Европа, като се насочва към най-малките и изолирани членове на алианса.

Индия - Китай. През 2020 г. индийската и китайската армия се сблъскаха високо в Хималаите по общата им граница в отдалечената долина Галуан, близо до мястото на битките от 1962 г. Съобщава се за убити най-малко 20 индийски войници и 40 китайски войници.

Южна Корея - КНДР. Корейската война никога не е приключила официално, 155-километровата демилитаризирана зона между Северна и Южна Корея съществува от около шест десетилетия.