Нидерландия между либералното и традиционното

Темата за миграцията разделя обществото

Настроенията са нестабилни преди изборите на 29 октомври

Волендам - малкото градче северно от Амстердам - е пълно с контрасти. Живописни фасади, красива крайбрежна улица, туристи от цял свят и същевременно бастион на десните партии. На парламентарните избори през ноември 2023 година над 45 процента от местните хора са гласували именно за тях.

Един от тях е търговецът на риба Яп Шилдер, който казва пред германската обществена медия ARD, че изпитва гордост от реда и католическите ценности в градчето, но щом стане дума за миграция или за обществено многообразие, веднага настръхва. „Тук идват хора от други култури, които не възприемат нашия начин на живот. Ако е така, защо не се върнат там, откъдето са дошли“, пита Яп.

Този вид отношение оказва сериозно влияние и върху политическите дебати в Нидерландия. Само преди няколко месеца завоят надясно изглеждаше неизбежен. Партията на свободата на Герт Вилдерс спечели убедително парламентарните избори през 2023 г., а допитванията сочеха, че тя се ползва с 30 процента подкрепа.

Междувременно обаче картината е друга: според сегашните проучвания крайнодясната партия има само 19,2 процента подкрепа, а центристките партии са увеличили показателите си. Социалдемократите и Зелените получават заедно 18,3 на сто, либерално-консервативната Народна партия за свобода и демокрация има 15,4%, а християндемократите - 13,6 процента. Заедно те биха могли да сформират стабилно мнозинство.

До момента Вилдерс не е извлякъл дивиденти от оттеглянето си от правителството в началото на юни. Предсрочни избори предстоят на 29 октомври. А политическите настроения остават типично нидерландски: нестабилни, трудно за анализ и в процес на постоянна промяна.

Друг сериозен проблем за нидерландците е липсата на достъпни жилища. 27-годишният Джак Дийн от Волендам се труди на пълно работно време, има висше образование и въпреки това живее при родителите си.

Независимо дали става дума за Волендам, където се поддържат старите традиции и чужденците се посрещат с недоверие, или за Амстердам, където многообразието е факт - картината в Нидерландия е сложна и противоречива.

Страната е изправена пред големи предизвикателства: недостиг на жилища, миграция, екологични конфликти. Същевременно все още търси отговор на въпроса колко промени е готова да допусне и доколко иска да се придържа към традиционното, обобщава АРД.

(Автор: Тобиас Рекман, със съкращения, от Дойче веле)