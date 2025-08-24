Хелзинки намали до нула загиналите на пътя

Голям принос за безопасността има интелигентното градоустройствено планиране

Полицията снима с 60 камери за скорост

Нула - толкова са загиналите в пътни произшествия през последните 12 месеца в столицата на Финландия Хелзинки. Други градове също са успявали да постигнат това - например норвежката столица Осло през 2019 година. Хелзинки обаче е един от най-големите градове, който е успявал да сведе до нула смъртоносните инциденти по пътищата. Населението на финландската столица е близо 690 000 души, а последният смъртен случай при катастрофа в града е от юли 2024 година.

До началото на юли 2024 в Хелзинки са регистрирани четири смъртни случая при пътнотранспортни произшествия за годината, което е 0,59 на 100 000 жители. За сравнение: в Берлин са регистрирани 1,45 на 100 000 души, а в Лондон - 1,24.

Според Рони Утриайнен, инженер и експерт по пътното планиране в Хелзинки, за този успех са допринесли няколко фактора. Начело на списъка са ограниченията на скоростта до 30 километра в час, въведени на повече от половината улици във финландската столица, както и в близост до училищата. "Мисля, че това е една от ключовите мерки. Тя не е достатъчна, но определено е важна", казва експертът.

Успехът на Хелзинки е в съответствие с програмата на ЕС "Визия нула", чиято цел е до 2050 г. да се достигне възможно най-близка до нулата стойност на смъртните случаи по пътищата.

Хелзинки иска да идентифицира най-важните маршрути за безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите и да преустрои инфраструктурата си по съответен начин. Това включва реконструкция на велосипедните алеи и уличното осветление, подобряване на указанията, съвместна работа в мрежа с други градове и институции. Според експерта Утриайнен приоритет е също така да нарасне използването на обществения транспорт, който премахва в максимална степен автомобилите от пътищата.

"Полицията отговаря за спазването на скоростта във Финландия, но градът е отговорен за изграждането на стационарни контролни точки, които полицията да използва", обяснява Утриайнен. Понастоящем около Хелзинки има 60 такива фиксирани контролни точки с камери за контрол на скоростта - главно по пътища с ограничение на скоростта от 40 км/ч или повече. "Установихме, че контролните точки намаляват дела на прекомерното превишаване на скоростта", казва Утриайнен.

Автор: Кендрик Хайнц, от Дойче веле