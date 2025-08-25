Разводите в Азия: битка срещу закони и традиции

В много държави е почти невъзможно жена да прекрати брака си

Изневярата в Пакистан е криминална проява

В много азиатски държави е почти невъзможно една жена да получи развод - традиционните семейни норми и рестриктивните закони изключват подобно нещо. Финансовата зависимост допълнително съсипва жените.

Зоя Ахмед е на 33 години и в момента преминава през труден бракоразводен процес. Живее в Карачи, Пакистан. Решението ѝ да сложи край на брака се посреща зле от съпруга ѝ. Той започнал да подава фалшиви сигнали до полицията, дори измислил, че тя уж е имала извънбрачна афера, което в тази страна се смята за криминална проява.

"Това породи голяма омраза срещу мен. В съда трябваше да понеса огромен срам… нашите съдилища са пълни само с мъже. Начинът, по който всички ме гледаха... ужасяващо беше", казва тя.

Зоя споделя, че една от причините да поиска развод е свързана със сексуалния им живот. Съпругът ѝ постоянно се подигравал на желанието ѝ за интимност и го използвал, за да я унижава. Казвал ѝ: „Искаш секс – ето сега ще го имаш“. В измислените обвинения за извънбрачна връзка той посочил и няколко от общите им приятели мъже, което допълнително я изолирало от приятелския ѝ кръг.

В Пакистан разводът е позволен от ислямското право, но омъжените жени, които искат развод, в повечето случаи трябва да се откажат от зестрата си в полза на мъжа - като обезщетение за разтрогването на брака. Дори ако жените успеят все пак да получат развод, емоционалните травми за тях са огромни.

Филипините са сред страните в света, където разводът е незаконен. Единственият легален начин да бъде прекратен един брак, е анулирането му, което обаче изисква жената да докаже измама, психически проблеми или импотентност на мъжа. Това принуждава жените да превърнат личните си истории в аргументи за пред съда.

Ана Сантос е филипинска журналистка, която живее в Берлин. Години наред тя се бори да анулира брака си. “Привилегирована съм, че успях да го направя”, казва тя - за нея е ясно, че не всички жени могат да си позволят да платят на адвокат за скъпата процедура.

В страни като Пакистан и Филипините и други азиатски страни онези жени, които разтрогват брака, често биват заклеймявани като егоистични и неморални и биват изключвани от техните семейни общности и системи за подкрепа.

(Каукаб Шайрани, със съкращения, от Дойче веле)