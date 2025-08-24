Слънцето пече, изгаря. Още 14 години суша

Кои са “ненаучните” фактори, заради които се повишава температурата на Земята

Родните псевдоеколози отново са стимулирани за тормоз на държавата и лишените от вода

Колкото повече гори изгарят, особено широколистни, толкова по надълбоко се крие водата

Да говориш и предупреждаваш хора с власт в чужбина за нещо предстоящо след няколко години, че да те чуят. А то - политици български. Мислят преобладаващо за собственото си оцеляване, че от него зависи личното им забогатяване. Все за народа се кахърят, и все този клет народ страда от нищоправенето им.

От есента на 2020 година предупреждавам, че настъпва огнено време и 14-годишно безводие. Не ми казвайте, че учените отдавна го говорят, климатът се променя, температурите нарастват, България ще стане като в Гърция. Иранците дори обсъждали да преместят столицата си заради безводието. Факти, приемаме ги.

Учените обаче, вече не един и два пъти го чух и прочетох, не знаят защо температурите се повишават много по-бързо от очакваното, компютърните симулации също не давали достоверен отговор. И няма как да го дадат, докато не се вземат предвид три фактора, за които учените си затварят пренебрежително ушите, защото били ненаучни. Ненаучни, но те са разковничето за бързото нарастване на земната температура.

Нептун е в Овен

Първият фактор е астрологичен аспект. Преди пет години, в есента на жълтопаветните протести срещу Борисов, ясно и категорично написах:

“Очаква ни огнено време и 14-годишно безводие, когато Нептун премине от Риби в Овен през 2025 г. Пожарите ще се увеличават, температурите ще нарастват, а Нептун ще разпалва огъня, като засилва негативните черти на хомосапиенс и в същото време ни лишава от вода.” Случи се!

“До 31 март 2025 г. Нептун е на своя трон в Риби. Отдавна сме свидетели на наводнения, на преливащи речни корита, на цунами, отнемащи живота на хора и разрушаващи домове. Характерно, при това вече многократно доказало се, е редуването на засушаване и наводнения. Период на крайности. Вода има, но и суша и безводие ни морят. По-често, вместо да се радваме на живителен напоителен дъжд, сме потърпевши от неприятни засушавания и унищожителни порои, изливащи за час вода колкото за година, създаващи свлачища и срутища. Не можем да ги избегнем.

Нептун символизира отношението на лунния тип хора към слънчевия тип хора. Знакът Риби, който е дом на Нептун, е образ на две луни, отразяващи светлата и тъмната страна на човешката душевност. Изборът е свободен. От мнозинството, избрали тъмната, след 2025 г. ще се изявят много подпалвачи.” Нарочно преди години го бях написала удебелено. Никой от властимащите не обърна внимание на моето предупреждение.

Дойде началото на огненото време. Досега през 2025 г. в България са изгорели приблизително 380 000 декара гори. Видяхме един от подпалвачите във Велико Търново, арестувана са още няколко. Умишлени подпалвачи са и тези които изхвърлят незагасените си фасове от колите. Знаят, че няма да ги хванат. Заради престоя на Нептун в Овен до 2039-а умишлените подпалвачи все повече ще стават.

Другото го знаем. Колкото повече гори изгарят, особено широколистни, толкова по надълбоко се крие водата. Изгорелите гори вода не дават.

Няма да говоря за безводието. Започнаха всеки ден да ни заливат с факти и статистика, които обаче вода не правят, а показват единствено колко много вода се краде, как нечий интерес източва язовири, за да произвежда енергия, предполагам, след това се отчита на властимащия, който е дал разрешението и осигурил политическия чадър, как някои язовири били почти на мъртъв обем, а други - полупразни.

Само кметът на Плевен, ама по принуда, заради протестиращи недоволни се втурна да бие сондажи. Развалиха му летния рахатлък на човека. Водоноски нали има, ама и всеки ден да се къпят и перат - бива ли! Хайде по-нарядко, по-екологично е, не цапаме природата, че родните псевдоеколози отново са стимулирани за тормоз на държавата и лишените от вода.

Земята е жив организъм

Тази е втората причина, все още неизвестна на учените. Глобалното затопляне е факт не толкова заради човешката дейност - знам, че думите ми са скандални, армия несъгласни ще се подреди.

Казвала съм ви - планетата Земя е жив организъм, стационарен разум съгласно Вселенската категоризация. Земята и без човешкото въздействие върху нея може сама да покачи или понижи обичайната си температура заради нещо, случващо се в недрата є, за което хората не подозират. Възможно е температурата на земното ядро, за чиято форма земната наука има само предположения въпреки крайните твърдения, да е покачило своята температура поради неизвестни на човечеството причини. Възможно е по-бързите обороти на кармата да са повишили средните земни температури, както и да са увеличили сеизмичната и вулканичната дейност на планетата. Да, знам, за материалиста, убеден, че човекът е еволюирал внук на маймуната, но без доказателства, кармата е измислица. Кармата обаче действа, без да се интересува кой вярва и кой не в нейното съществуване. И да не забравяме, че Земята е в непрекъснат енергиен обмен с планетите в Слънчевата система, доказано от 1951 г., дори и с неоткритите, и с тези в паралелните светове.

Много хора - високи температури. Третата причина е населението на Земята. Не съм чула или чела учени да търсят допирна точка между покачването на земните температури и числеността на земните хора. А такава има.

Населението на Земята официално надхвърля 8 милиарда. С колко повече е в действителност, никой не знае. Казвала съм ви - безвредното количество хора на планетата е 10 милиарда и сто милиона. Надхвърли ли се това число, Земята ще започне да се освобождава от хората. И това ще доживеем, а планетата е безжалостна, защото не може да брои, че да унищожи колкото хора е нужно. Катаклизмите ще унищожават наред - който оцелее.

Земята започва да прегрява заради човешката популация, но не заради общото тегло, а заради количеството излъчвана жизнена енергия. Енергията също тежи.

Това са трите фактора за покачването на температурите, които в научните изследвания няма да откриете.

Да се върнем при водата и да погледнем в чернотата на пресъхналото кранче на чешмата.

Кой да помни, а и освен оправдателни лакърдии за необновяваната от преди много десетилетия родна водопроводна мрежа, на никой от позадържалите се във властта не му се трогна сърцето, вече пета година, че да превърне държавния проблем с безводието в национален приоритет, далеч по-важен от приемането ни в Шенген. Без Шенген може, без вода е мор.

Дали Господ няма български корен? Лъч надежда се появи и много въпроси породи.

Делян Пеевски поиска, а председателят на Народното събрание светкавично реагира и насрочи извънредно заседание на парламентарната Комисия по околната среда и водите за “спешни и решителни мерки” за преодоляване на безводието в страната. Изведнъж всички се разбързаха проблема да решават, правителството също. Да не съм пропуснала нещо докато ме е нямало. Пеевски нали беше опозиция? Логиката в България винаги е обратна на нормалното, явно Пеевски управлява и той задава ритъма на политическото хоро. Ако този огромен проблем на България бъде решен, но преди края на огненото безводие, както е тръгнало Делян Пеевски ще е следващият министър-председател.

Да не забравя. Огнената суша дойде, но не съвсем. От 31 март 2025-а някъде до края на ноември 2025-а е преходният период. От догодина ще се пържим в изпепеляващ мор - и така до края на 2039-а.