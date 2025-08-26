Тройно e поскъпнала зимнината за година

Буркан обикновена лютеница излиза над 5 лв.

Заради скъпотията много хора се отказват да пълнят буркани за зимата

Цената на малини и боровинки надскочи 30 лв./кг. по пазарите

Зимнината тази година излиза тройно по-скъпо в сравнение с миналата. Това коментираха пред “Труд news” пазаруващи софиянци. Ако приготвянето на бурканче домашна лютеница струваше до 2 лв. преди година, сега стига до 5 лв. за около 500 гр. готов продукт, видя наш репортер. Основна причина е драстичното поскъпване на зеленчуците.

“По същото време преди година купих консервни домати за 80 стотинки килограм, сега дори на най-евтиния пазар в София, те са 2,30 лв.”, заяви възрастен господин на Женския пазар в София. По магазините такава цена може да се намери само на изгодна промоция. Обикновено основната суровина за лютеницата-доматите, стартират от цена поне 3 лв. за килограм. За червени чушки искат от 4 лв./кг., а патладжанът стига 5 лв./кг. Така, за да приготвим доза стандартна лютеница би ни струвало около 50 лв. за дузина бурканчета, с включено олио и подправки. Така стойността на домашната лютеница стига близо 5 лв. за буркан. Ако купим и капачка и стъклото, цената скача с още поне 2 лв. за брой.

На пазара има и доста евтини зеленчуци, но без право на избор. Това е трик на обичайно мургави продавачи, които така пробутват на клиентите гнил зарзават.

Проверка на цените на продаваните към момента миналогодишни консерви в големи търговски вериги показа, че популярни марки лютеница от около 500 гр. струват минимум 8 лв. Ако върнем година назад, можеше да си я купим на половин цена.

А заради изсъхналите от априлските студове български овошки, плодовете са значително по-скъпи от миналата година. Ако домакиня реши да приготви домашно сладко, би платила доста скъпо. Цените на праскови и нектарини са над 6 лв. за килограм, при до 3 лв. преди година. А дребните плодове като боровинки, малини или къпини започват от 30 лв. за килограм по пазарите.

Заради скъпотията много хора се отказват от традиционното пълнене на буркани у дома, предаде и кореспондентът ни за Варна и региона Даниела Фархи.

Тя съобщи, че консерви правят предимно жители на крайградските местности, които имат зеленчукови и плодни градини. Но и там не навсякъде е възможно човек да запали външно огнище заради масовите жалби от съседи. Хората предпочитат да се снабдяват с готова зимнина от фейсбук групите, в които фермери от региона предлагат буркани с белени домати или смлени в бутилки за 3,50-5 лв., сладко от ягоди или малини за 7 лв., от смокини - за 5-6 лв., мармалад от круши за 5 лв. и компоти от различни плодове за 5 лв. буркана. В тези групи се продават и свежи малини за 15 лв. килото, докато на пазарите в града цената им е двойна.

Скъпи са там и краставиците - от 4 до 4,50 лв., а доматите варират от 4,50 до 6 лв. Морковите и картофите рядко се намират под 2,50 лв., зелето е 2 лв., а пиперът е заковал цена от 3 лв. килото. В същото време на фермерския пазар, който се провежда всеки уикенд във Варна, пипер се намира и за 2,50 лв. Това е най-търсеният за зимнина зеленчук, защото във всеки дом, с малки изключения, има чушкопек, а през зимата цената на чушките скача драстично, казват търговци. Варненци традиционно се кооперират и през септември пътуват до Каварна и Шабла, където купуват директно от производителите големи количества пипер. Той струва с 50 ст. - 1 лв. по-малко на кило, а качеството

е гарантирано, предаде Даниела Фархи.

Благоевградчани пътуват до Делчево

Баби бъркат зимнина и по поръка

Производителите са готови да се пазарят

Светлана Василева,

Труд news, Благоевград

В момента цената на чушките на пазара в Благоевград варира според качеството от 2,50 лв. до 5 лева.

Нова мода се шири в Пиринско-приготвяне на зимнина по поръчка. Младите и по-заможни искат да имат домашни консерви, вкусна зимнина, но не могат да правят или нямат време. Затова си поръчват при сръчни баби. Плаща се по договаряне на буркан. Домашната лютеница е най-търсена, един буркан се плаща при поръчка по 5 лева за 350 грама. Сладкото пък върви от 6 лева до 12 лева, поръчва се най-много от смокини, боровинки, къпини. Пак по заявка се приготвят и буркани с пуешко месо. Буркан половин кг. се дава за 9 лева.

Домакините се оплакват, че този сезон цените са полудели, но въпреки това казват, че няма да останат без зимнина. Задължително ще направят буркани с лютеница, туршии, сладка, а който си има градини-компоти.

В момента цената на чушките варира според качеството на пазара от 2,50 лв. до 5 лева. Доматите също се търгуват според качеството- от 2 лева стигат до 5 лева за сорта Магия. Производителите са готови да се пазарят и да свалят цената, ако купувача вземе чувалче.

Но градските пазари се подминават от мераклиите за домашни консерви. Предпочитат да пътуват до Кърналовската борса, преди гр. Петрич, където цените са по-ниски. Там и цената на магданоза и копъра е на чувалче, излиза по-евтино. Може и да се пазариш. А в магазин връзката от три стръка е 1,50 лв. А можеш да си вземеш малко чувалче за 20 лева. Доматите са по 1,50 до 2 лева килото. Чушките също са по-евтини.

Благоевградчани обаче са свикнали да пътуват до съседния македонски град Делчево. Там чушките за лютеница са качествени и вкусни, търгуват се за 2 лева килото и нашенци купуват по два-три чувала, та да има и за туршии. Други пък казват, че са използвали почивката си в Гърция, отскочили до техните пазари и също си купили от там вкусни домати за 2 лева килото и чесън по 8 лева връзката.

Рано е за консервиране на корнишони

“Мързелива” лютеница на фурна е хит в Бургас

Мария Кехайова,

Труд news, Бургас

Лютеница на фурна е хит в Бургас от миналата година. Така приготвена, тя излиза по - скъпо заради електроенергията, но е е предпочитана от домакини, които не правят големи количества или искат да избегнат мъчителния процес на печене и белене на домати, чушки и патладжани. Затова я наричат още “мързелива” лютеница.

Рецептата и е много опростена. В тава се нареждат измити, сурови и само нарязани патладжани, домати и чушки, изпичат се и после се смилат с пасатор. След това сместа се овкусява с олио и сол и се допича. Става много вкусно и лесно, хвалят се домакините.

За останалите процесът си е както от едно време. Член на семейството обикаля няколко плод зеленчука и пазари, и следи за намаления. Цените са високи, затова хората си правят лютеница не в промишлени, а в бутикови количества.

В момента цената в Бургаско на зелените чушки в магазините за плодове и зеленчуци е от 2 лева до 3. 50 лв., 3 - 4 лева килото са червените чушки. 6. 80 лева са розовите домати, които се купуват обикновено за салати, другите цени на на доматите са 6 - 6. 50 лв., 5. 50 лв., 4. 50 лв., и 4. 80 лв. килограма.

Дребни домати по 2 лева килограма са предпочитани за “лютеницата на фурна”. Патладжаните са по 2 - 3 лева килото. Корнишоните са кът. Тук - таме по магазините има големи корнишони по 4. 80 лв. Продавачите коментират, че още е рано за правене на буркани с кисели краставички.

Мнозина пазаруват от големите вериги, където има намаления и килограмите на зеленчуците за лютеницата падат до 2 лева.

Данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: Цените на сезонните плодове скочиха нагоре

Най-съществени движения се наблюдават при традиционните за българската трапеза продукти - домати и пипер. Според данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата на едро доматите поевтиняват с 29 стотинки, което е най-сериозният спад сред зеленчуците за седмицата. Червеният пипер също е надолу - с 12 стотинки, а зеленият пипер отбелязва още по-осезаемо намаление - с 20 стотинки. Експерти отбелязват, че това са едни от най-търсените продукти през летния сезон и по-ниските им цени имат пряко отражение върху бюджета на домакинствата.

При плодовете тенденцията е по-разнородна. Ябълките запазват цените си от миналата седмица, което ги прави стабилен елемент в потребителската кошница.

Сезонните плодове обаче вървят нагоре: кайсиите поскъпват с 8 стотинки, прасковите - с 5 стотинки, а динята - с 3 стотинки. В същото време се отчита увеличение и при лимоните - с 11 стотинки. Така, докато зеленчуците поевтиняват, плодовете по-скоро засилват ценовия натиск, особено заради лятното търсене.

Цената на потребителската кошница в страната остава без промяна - 97 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. По думите му пазарът е в стабилно състояние, а отчетените колебания при зеленчуците и плодовете са характерни за сезона.

Владимир Иванов подчерта, че колебанията при тези основни продукти са сезонни и се влияят от вътрешното производство и динамиката на търсенето.

“Наблюдаваме нормални процеси за лятото - зеленчуците излизат в по-големи количества от полето и това сваля цените, докато при плодовете по-високото търсене ги държи на по-високи нива”, посочи той.