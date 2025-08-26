Турският министър на транспорта се засне как шофира с 225 км/ч, глобиха го (ВИДЕО)

Турският министър на транспорта получи глоба за шофиране с превишена скорост, след като публикува видеоклип, на който се състезава по магистрала с хаштага #TurkeyAccelerates.

В неделя вечерта Абдулкадир Уралоглу сподели видеоклип, на който се движи с кола по магистрала близо до столицата Анкара, слушайки народни песни и откъси от речи на президента Реджеп Тайип Ердоган.

В няколко отделни кадъра, които неволно показват скоростомера, се вижда как той достига скорост между 190 до 225 км/ч. Ограничението на скоростта по тази магистрала в Турция е 150 км/ч.

Няколко часа по-късно Уралоглу публикува отново кадрите, признавайки, че е бил глобен за нарушаване на ограничението на скоростта, казвайки, че споделяйки видеото, той на практика сам се е издал.

„Качих се зад волана, за да проверя магистралата Анкара-Нигде и неволно превиших ограничението на скоростта за кратко. С видеото на практика се самоосъдих“, написа той.

Наказателното известие, копие от което той публикува, показва, че Уралоглу е шофирал с 225 км/ч и е получил глоба от 9 267 турски лири (165 британски лири).

„Отсега нататък ще бъда много по-внимателен“, написа той. „Спазването на ограничението на скоростта е задължително за всички.“