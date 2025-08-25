Сглобяват бойни дронове: Южна Африка предупреди младите жени да не ходят на работа в Русия

Южноафриканското правителство предупреди в понеделник младите хора да бъдат внимателни с предложенията за работа извън страната, които не следват дипломатически канали.

Южноафриканските власти са сериозно обезпокоени от активните опити на Русия да привлича местни млади жени в завода за производство на бойни дронове в Татарстан, използвани във войната в Украйна. Специалната икономическа зона (СИЗ) „Алабуга“, където се намира той, провежда мащабна кампания за набиране на персонал от развиващите се и бедните страни, на които се предлагат примамливи заплати по местните стандарти и перспективи за кариера. В Южна Африка от „Алабуга“ набират млади хора за военно производство чрез структурите на БРИКС.

Министерството по въпросите на жените, младежите и хората с увреждания в ЮАР предупреди, че някои обяви за работа в чужбина не са легитимни. Това предупреждение последва появата на вълна от онлайн реклами в социалните медии, включително с участието на популярни местни инфлуенсъри. насочени към южноафрикански младежи на възраст между 18 и 22 години, съобщиха Bloomberg и Xinhua.

Why would you trust Cyan bujee in anything job related? Please man pic.twitter.com/eAptZd0smG — Kitoko (@Fokof__) August 22, 2025

Министерството подчерта, че подкрепяните от правителството на ЮАР възможности за международна заетост се организират чрез официални дипломатически канали и официални двустранни споразумения между правителствата.

„Можем да потвърдим, че така наречените възможности за работа, рекламирани в социалните медии за позиции в Русия, не включват никаква правителствена намеса. Поради това младите хора се призовават да бъдат изключително внимателни, когато се ангажират с непоискани оферти за международна работа, особено тези, разпространявани чрез социалните медии и други онлайн платформи“, заявиха от ведомството.

В неделя Клейсън Монила, директор на отдела за публична дипломация в Министерството на външните работи, също предупреди да не се приемат „непроверени предложения за работа в чужбина“, особено от жени. В публикацията си в "X" той не спомена Русия или „Алабуга“, но предупреди: „Синдикати за трафик на хора примамват хора към всякакви незаконни дейности в условия на робство“. Монила посъветва да се потърси съвет от Министерството на външните работи и от южноафриканското посолство в страната, от която е дошло предложението за работа.

Please warn young people (girls in particular) not to fall for unverified foreign job offers....Some are being promoted by influencers on Tik Tok, Instagram & other SM platforms. Human trafficking syndicates are luring people into all sorts of illegal activities under slave-life… — Clayson Monyela (@ClaysonMonyela) August 24, 2025

От ведомството заявиха също, че ще ангажират Министерството на международните отношения и сътрудничество на страната (DIRCO), руското посолство в Южна Африка и Женския бизнес алианс на БРИКС, за да разберат естеството на възможностите за заетост в Русия.

„Призоваваме младите хора да бъдат бдителни. Преди да обмислят каквато и да е възможност за международна работа или образование, тяхната автентичност трябва да бъде проверена със съответните органи, включително DIRCO и нейните мисии в чужбина, чуждестранни посолства или мисии в Южна Африка на предвидената страна на пътуване за възможността, Министерството на заетостта и труда, Южноафриканската полицейска служба и Министерството на висшето образование и обучение за възможности за обучение“, заявиха от институцията.

Южноафриканските власти са започнали разследване на дейността на руски компании и техните намерения, съобщи Bloomberg миналата седмица.

„Правителството активно разследва съобщенията за чуждестранни програми, които набират южноафриканци под фалшив претекст“, заяви Министерството на международните отношения и сътрудничество (DIRCO). Разследването е резултат от изследване на Института за наука и международна сигурност (ИСИС), в което се твърди, че много жени, наети чрез програмата на „Алабуга“, са били несъзнателно назначени в заводи за сглобяване на дронове.