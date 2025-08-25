През последните 80 години са били взривени над 2000 ядрени оръжия

Последиците от тях все още се усещат по целия свят

Ядрената ера започна преди 80 години, когато САЩ хвърли две атомни бомби върху японските градове Хирошима и Нагасаки в края на Втората световна война. Бомбите убиха около 110 000 души на място и допринесоха за началото на надпреварата във въоръжаването по време на Студената война, в която САЩ и Съветският съюз, както и Великобритания, Франция и Китай, се надпреварваха да разработват все по-мощни ядрени оръжия, пише CNN.

Между 1945 и 1996 г. те проведоха над 2000 теста, като всеки от тях създаде своя собствена ядрена сила за възпиране, която, в зависимост от гледната точка, подкрепя или подкопава сигурността в света и до днес.

И както в Япония, където стотици хиляди хора загинаха от рани и заболявания, свързани с радиацията, в годините след 1945 г., тези ядрени опити нанесоха щети на живота, здравето и земята на хората, живеещи в близост.

В свои тестове, преди поредица от международни договори да ограничат почти напълно тази практика. Единствено Северна Корея е тествала ядрени оръжия през 21-ви век – най-скоро през 2017 г. – а от 1980 г. насам не са провеждани атмосферни тестове.

Израснала в Солт Лейк Сити, Юта, през 50-те и 60-те години на миналия век, Мери Диксън е била сред милионите американски ученици, на които са учили да „се навеждат и покриват“ в случай на ядрена война.

Тя казва, че страда от рак на щитовидната жлеза; по-голямата й сестра е починала от лупус на 40-годишна възраст; на по-малката й сестра наскоро е било казано, че ракът на червата й се е разпространил в други части на тялото; и племенниците й също имат здравословни проблеми.

Диксън казва, че веднъж е преброила 54 души от квартала, в който е израснала, които са страдали от рак, автоимунни заболявания, вродени дефекти или спонтанни аборти.

Не е ясно какво е причинило рака им, тъй като е трудно да се определи пряка отговорност, но в медицинските среди е общоприето, че излагането на радиация увеличава риска от рак в зависимост от нивото на излагане.

Все пак „това не е проблем от миналото“, казва Тогжан Касенова, нерезидентски сътрудник в Карнеги Ендъмент за международния мир, който изучава ядрената политика.

Първите ядрени сили тестваха бомбите си на места, които смятаха за отдалечени и слабо населени, често на територии, които бяха колонизирали, далеч от собствените си големи населени центрове.

САЩ провеждаха ядрените си опити предимно в Невада и Маршаловите острови в централната част на Тихия океан; Съветският съюз – в Казахстан и в арктическия архипелаг Новая Земля; Обединеното кралство – в Австралия и тихоокеанския атол Киритимати, по-известен като Коледен остров; Франция – в Алжир и Френска Полинезия; а Китай – в Лоп Нур, отдалечено пустинно място в западната провинция Синдзян.

Съветският съюз е изпитал над 450 бомби в своя полигон Семипалатинск в Казахстан от 1949 до 1989 г., в строго секретни градове, построени за ядрени опити. Жителите наоколо „не знаеха всъщност целия мащаб на това“, каза за CNN Айгерим Сайтенова, експерт по ядрено правосъдие и равенство между половете, съосновател на коалицията „Qazaq Nuclear Frontline Coalition“.

Годините на секретност около тестовия полигон са отстъпили място на години на табу, каза Сайтенова, добавяйки, че създаването на документален филм за междупоколенското въздействие на ядреното наследство на Казахстан върху жените е било „процес на изцеление“ за нея, тъй като се е стремяла да възстанови тяхната способност да действат.

Трудно е да се разбере пълното въздействие на ядрените опити – то е оспорвано и трудно за количествено измерване, като се има предвид колко е трудно да се приписват здравните проблеми на една единствена причина и да се оценят по-широките социални последици за общностите. Различни проучвания са се опитали да измерят тези ефекти, като често са давали резултати, които съдържат голяма несигурност.

Едно проучване, проведено от Националния институт за рак (NCI) през 1997 г., оцени, че надземните ядрени опити в Невада между 1951 и 1962 г. са довели до между 11 300 и 212 000 допълнителни случая на рак на щитовидната жлеза през целия живот; последващ преглед на резултатите от проучването заключи, че броят на допълнителните случаи вероятно е в долната част на диапазона.

Проучвания, проведени в района около полигона в Семипалатинск, установиха, че смъртността от рак и детската смъртност през най-интензивния период на ядрени опити, от 1949 до 1962 г., са били по-високи, отколкото в други части на Казахстан. Касенова каза, че когато се връща в региона, среща деца, които са четвърто или пето поколение потомци на хора, преживели този период и имат здравословни проблеми, които приписват на ядреното замърсяване.