Северна Корея бързо подобрява противовъздушната си отбрана с нови ракети земя-въздух

На 23 август Генералното бюро за ракетни постижения на Корейската народна армия тества две нови ракети земя-въздух, като и двете са изстреляни срещу множество цели, за да се проверят техните възможности, включително срещу цели, симулиращи характеристиките на дронове и крилати ракети. Агенцията съобщи, че изстрелванията са демонстрирали превъзходната реакция на ракетите срещу различни въздушни заплахи, подчертавайки техните уникални оперативни и технически характеристики. Снимки, публикувани след тестовете, показват, че ракетите успешно поразяват въздушни цели. Тестовете са били наблюдавани лично от висши представители на управляващата Корейска работническа партия, включително председателят Ким Чен Ун, както и от командващия ВВС маршал Ким Куанг Хьок. Остава неясно дали въпросните ракети са изцяло нови конструкции или подобрени варианти на вече съществуващи модели, пише Military Watch Magazine.

През 90-те години на миналия век Северна Корея инициира разработването на първата си местна мобилна система за противовъздушна отбрана с голям обсег, въпреки че изключително сложният характер на системата и липсата на предишен опит в разработването на такива висококачествени средства за противовъздушна отбрана означават, че тя е влязла в експлоатация едва през 2017 г. под обозначението Pyongae-5. Според съобщенията програмата се е възползвала от значителен трансфер на технологии от Русия, а именно тези, използвани в системата S-300PM. Впоследствие Корейската народна армия представи системата Pyongae-6 през 2020 г., която се счита за съпоставима с руската система S-400 и продължава да се модернизира с нови класове ракети. Ракетите, разположени от системата, се радват на двойно кормило и двойни импулсни двигатели за полети, като севернокорейските държавни медии съобщават за „бързата реакция и точността на насочване на системата за управление на ракетите“, както и за „значително увеличение на разстоянието за сваляне на въздушни цели“, вероятно в сравнение с Pyongae-5.

Коментирайки бързата модернизация на севернокорейската мрежа за противовъздушна отбрана и нейните последици, водещият експерт по корейска сигурност и автор на книгата „Оцеляване в ерата на еднополюсния режим: 35-годишното противопоставяне на Северна Корея със Съединените щати“ А. Б. Ейбрамс отбелязва в неотдавнашната си работа:

„Пхенге-5 изглеждаше като временно решение, докато не беше завършена по-способната Пхенге-6, като за разработването на по-новата система се съобщава от 2000-те години преди нейното представяне през октомври 2020 г. Сравнявана с руската С-400, ракетите на системата използваха двойно кормило за управление и двойни импулсни двигатели за полет, демонстрирайки висока степен на сложност, като държавните медии съобщиха за „значително увеличение на разстоянието за сваляне на въздушни цели“ след знаково изпитание през октомври 2021 г. През следващите години бяха наблюдавани допълнителни подобрения, включително летателните изпитания на това, което изглеждаше като нов клас ракети с голям обсег, през април 2024 г. Модернизацията на противовъздушната отбрана имаше значителни стратегически последици, осигурявайки на ракетния арсенал значително повече време за изстрелване в случай на вражеска атака, като сериозно усложняваше и позволяваше да се притъпят въздушните и ракетните удари на САЩ и съюзниците.“

Северна Корея разполагаше с едни от най-боеспособните военновъздушни сили от всички западни вражески държави през 50-те и 60-те години на миналия век, но от края на 60-те години на миналия век позицията на изтребителния ѝ флот намалява с влошаването на отношенията със Съветския съюз. Страната компенсира, като разполага с една от най-гъстите мрежи от съвременни наземни системи за противовъздушна отбрана в света, която е уникално силно укрепена. Въпреки това, изтребителните способности на страната също претърпяха подобрения напоследък, най-вече с въвеждането в експлоатация на първия клас местни ракети „въздух-въздух“ с активни радарни насочващи възможности през май 2025 г. и въвеждането в експлоатация на първата в страната система за ранно предупреждение и контрол във въздуха няколко месеца преди това, за да окаже подкрепа. Нарасна и възможността Северна Корея да закупи още изтребители от Русия, което би позволило на Москва да покрие разходите за някои от десетките милиарди долари въоръжения, които закупува от своя съсед. Изтребителят от пето поколение Су-57 се счита за един от най-вероятните за закупуване и дори в малки количества би могъл да служи като силно допълващ умножител на силите за наземните системи за противовъздушна отбрана.