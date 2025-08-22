Археолози откриха древен храм, свързан с изчезнала цивилизация преди инките

Новооткритият храмов комплекс се намира югоизточно от езерото Титикака

Археолози твърдят, че са открили руините на това, което според тях са границите на древен храм, принадлежащ на мистериозното андско общество Тиуанако, изчезнало около 1000 г. сл. Хр., съобщава CNN.

Изследователският екип разкри огромния храмов комплекс във високите планини на днешната община Караколо в Боливия. Мястото се намира югоизточно от езерото Титикака, в район, различен от този, където изследователите са се концентрирали преди това в търсене на улики, които биха могли да помогнат за разкриването на тайните на това изгубено общество.

Необичайната находка се намира на около 130 мили (около 210 километра) южно от утвърдения археологически обект Тиуанако, столицата на мощната империя, предшествала инките. Последните открития са описани в проучване, публикувано на 24 юни в списанието Antiquity.

Наречен Паласпата по местното име на региона, храмът се намира извън границите на предишната територия на Тиуанаку, каза д-р Хосе Каприлес, боливийски археолог и доцент по антропология в Университета на Пенсилвания.

Каприлес, който е водещ автор на проучването, отбелязва, че архитектурните елементи на сградата, включително терасовидна платформа и понижен двор, имат удивителна прилика със стила Тиуанаку, открит в други части на региона на езерото Титикака.

„Не очаквахме да го открием на това конкретно място и фактът, че съществува, е забележителен“, казва той.

Храмът, през който минава пътека, изтъпкана от многократните пътувания на местните жители, се намира в близост до дълго използвана боливийска пътна артерия, днес наричана магистрала Ла Пас–Кочабамба, която свързвала три търговски пътя, използвани от други общества, които са ги последвали, като инките.

Откритието на церемониалния храм хвърля светлина върху взаимосвързаността на различните територии на изчезналото общество и как Паласпата е могло да служи като врата за разширяване на властта на обществото Тиуанаку в региона, според изследователите.

Изследователите са открили чаши „керу“ на повърхността на руините. Чашите „керу“ са се използвали за пиене на „чича“, алкохолна напитка на основата на царевица, което предполага, че храмът е бил използван за големи събирания.

Кои са били тиуанаку?

Археологическите проучвания на обектите в Тиуанаку започнаха през 1860-те години, но изследователите все още имат оскъдни познания за това общество. Повечето от това, което експертите знаят, е изведено от проучвания на керамика, останки от камили и други религиозни обекти, като Акапана, които са разпръснати по планинските райони на Андите.

Общностите Тиуанаку се появяват за първи път в алтиплано, или високо плато, в Андите, наречено басейн Титикака, на името на езерото Титикака.

Поради местоположението си, отглеждането на култури като царевица е било трудно, затова хората разчитали на каравани от лами, за да свързват общностите в региона и да улесняват търговията. Според проучването, столицата Тиуанаку, наричана също Тиуанаку, управлявала търговията, стопанството и междурегионалните взаимоотношения.

„Тиуанаку е било това, което наричаме първична държавна формация, което означава, че е било сложно общество с комплексна социална стратификация“, казва Каприлес. Империята се е развила без външно влияние и „е възникнала от поредица от предишни земеделски общества“.

Находки от Тиуанаку, като керамика, сочат, че хората от Тиуанаку са започнали да се заселват в този район около 700 г. сл. Хр., както и по-на запад, в долина, която днес е южна Перу, според д-р Никола О'Конър Шарат, доцент по антропология в Държавния университет на Джорджия. Тя не е участвала в проучването.

Шаррат добавя, че се подозира, че населението на Тиуанаку е живяло и в района на днешния северен Чили и в Кочабамба.

Новото проучване предполага, че Тиуанаку е построил Паласпата, за да упражнява по-голямо социално-политическо влияние върху другите общества в района, като контролира търговията между регионите.

„Местоположението на този обект е стратегически разположено между две основни географски зони на Андските планини“, каза Каприлес. „Това може да е било нещо като стратегически контролен пункт, който не само е контролирал потока на стоки в икономически и политически смисъл, но и чрез религията, и затова е храм“, каза той. „Съвпадението на религиозните, политическите и икономическите институции, което е характерно за много от тези институции, е нещо, което според мен е изненадало хората.“

Храмът Паласпата е видим само по периферната му стена, очертана с червен пясъчник.

Докато работели по друг археологически проект в близост до магистралата, изследователите забелязали структурата и решили, че „изглежда значима“, каза Каприлес.

Те проучили района по-подробно пеша и с дронове. Въз основа на първоначалните находки Каприлес успя да използва 3D рендеринг, за да създаде цифрова реконструкция на храма.

Структурата е дълга 125 метра и широка 145 метра (410 на 475 фута) – приблизително с размерите на един градски квартал – с 15 модулни заграждения, които вероятно са били стаи, обграждащи вътрешен двор.

Главният вход на сградата е обърнат на запад, в съответствие с слънчевото равноденствие, което показва религиозната роля на храма в обществото. Макар че не се знае много за духовните практики на Тиуанаку, археолозите са открили каменни монолити и керамика с символика, свързана с растения и животни, които може да са препратка към традиции, известни като част от други общества от периода преди инките. Изследователи от предишни експедиции, свързани с Тиуанаку, често са откривали религиозни структури, предназначени да подчертаят природните особености на ландшафта и да се приведат в съответствие с ключови събития от слънчевия цикъл.

Археолозите са открили на мястото и керамика от Тиуанаку, като например чаши „керу”, които обикновено се използват за пиене на алкохол, произведен от царевица.

Това предполага, че сградата вероятно е била използвана за празненства или големи събирания, каза Шарат.

В сравнение с други древни общества, Тиуанаку остава загадъчна, а изследователите имат ограничено и непълно разбиране за тази цивилизация, според Шарат.

Археолозите предполагат, че Тиуанаку е паднала в резултат на суша или увреждане на околната среда. Други експерти смятат, че и двата фактора може да са довели до социално напрежение и неспокойствие, което в крайна сметка е довело до популистко въстание.