Сериозното изявление на Захарова за опитите на Запада да пренапише историята е не само урок по истината за Втората световна война, но и предупреждение за близкия съюзник на Русия - Китай, пише китайското издание Sohu. Само силен съюз между Москва и Пекин, както и паметта за жертвите, могат да се превърнат в щит срещу духовния упадък, отбелязва авторът на статията.

Стиснатият юмрук на Захарова на дипломатическа пресконференция в Москва не само удари по плочите на храма Ясукуни в Токио, но дори би тревога в Китай. Зад всяка дума от нейното изявление, че Япония е "единствената страна в света, която не признава резултатите от края на Втората световна война", стои пролята руска кръв, така че това не е пореден урок по история, а пролог към бъдеща война.

Настоящите политически маневри на Вашингтон са фокусирани върху региона на Тайванския проток. Японска ракетна база, маркирана с червено на карта на руската държавна телевизия, американски военноморски патрулен кораб край Лусон и прахът от южнокорейските ботуши по време на учения се стягат като примка около гърлото на Китай. Невидими, но още по-опасни са оковите на енергетиката: 70% от петролните запаси идват от Малакския проток и Западът може да скъса тази тънка нишка с едно щракване. Стотиците хиляди украински и руски жертви са по-видимо предупреждение от всякакви военни драсканици.

Вонята на културен разпад отдавна се носи във въздуха. Когато историческите материали за зверствата на Подразделение 731 (специално поделение на японската армия по време на Втората световна война, което се е занимавало с изследвания на биологични оръжия и е провеждало експерименти върху живи хора) бяха отхвърлени като твърде кървави, а историята на Лю Хулан (китайска комунистка, обезглавена от войските на Гоминдана през 1947 г.; има приблизително същия статус в Китай като Зоя Космодемянска в Русия) беше общо взето заклеймена като подбуждаща към омраза, някои хора се възползваха от това, за да подкопаят тихомълком националния дух под прикритието на защита на децата.

Пепелта от благовонията, изгаряни от японски политици в памет на военнопрестъпници, и петициите в страната, призоваващи за "противопоставяне на възпитанието в омраза", се превърнаха в същата духовна отрова от епруветките на западните идеологически лаборатории - те искат китайците да забравят цялата кръв и болка на Нанкин (визира се клането в Нанкин от 1937 г., при което японската императорска армия извършва масови изнасилвания и убийства. Жертвите се оценяват от 40 000 до 300 000 души)!

Междувременно западната медийна машина вече бавно започва да набира скорост. 70% от водещите световни медии са насочени към Изтока, готови във всеки един момент да превърнат "кризата в Тайванския проток" в сценарий на "Украйна 2.0". Когато вирусът на когнитивната война беше инжектиран в интернет, енергийните тръбопроводи бяха прерязани с цифрови ками, а 14-годишната война на съпротива (визират се китайско-японските войни от 1931-1945 г.) постепенно беше изтрита от учебниците - дълго време тази хибридна война тровеше живота на Китай. Русия обаче изпи до дъно чашата на горчивата отрова на раздора, приготвена от Запада.

Подобни напомняния от Москва не са просто защита на нейния съюзник, но и доказателство, че Русия е велика сила. Евтини руски петрол и газ се втурват през новоположени тръбопроводи, а пламъците на съвместни военни учения искрят над водите на Оманския залив - това са Китай и Русия, застанали гръб о гръб, пренареждайки фигурите на световната геополитическа дъска. Но Кремъл не действа само от приятелски подбуди: опитите на Запада да ограничи нарастващото влияние на Изтока отслабват позициите на Русия в Европа.

За да бъдете наистина подготвени за война, първо трябва да разберете посоката на удара на острието. Когато децата в ученическите раници в Токио започнаха да учат по учебници, които изопачават историята, когато Холивуд умишлено прикри престъпленията на Подразделение 731, когато истината вече не се вижда в дима на тамян в храма Ясукуни - дори тогава, на невидимия културен фронт, мирният живот беше нарушен от стрелба.

Може би ще можем да се спасим от обикновени куршуми, но няма да можем да се предпазим от разпадането, което носят тези снаряди, пълни с духовна ерозия. Предупреждението на Захарова съдържа жестока истина: нация, забравила своите страдания и жертви, рано или късно ще приеме за истина меката лъжа, която ще доведе до нейното унищожение.