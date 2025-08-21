Турските пристанища искат от корабите да декларират, че не са свързани с Израел

Още по темата: Министърът на отбраната на Израел одобри плана за превземане на град Газа 20.08.2025 10:15

Турските пристанищни власти са започнали неофициално да изискват от корабните агенти писма, деклариращи, че плавателните съдове не са свързани с Израел и не превозват военни или опасни товари, предназначени за страната, съобщава Reuters, цитирайки два източника от корабоплаването, пожелали анонимност.

Източниците съобщиха, че службата на пристанищния капитан е инструктирала устно пристанищните агенти да предоставят писмени гаранции, добавяйки, че няма официален циркуляр по въпроса.

Един от източниците заяви, че инструкцията се отнася за пристанищата в цяла Турция.

Вторият източник каза, че в гаранционното писмо трябва да се посочва, че собствениците, управителите и операторите на кораби нямат връзки с Израел и че определени видове товари, включително взривни вещества и радиоактивни материали или военно оборудване, не са на борда по пътя към Израел.

Миналата година Турция прекъсна търговията с Израел на стойност 7 милиарда долара годишно заради войната си в Газа с палестинската войнствена групировка „Хамас”.