САЩ прибягва до заплахи и клевети

Съединените щати заплашват мира и стабилността във Венецуела и Латиноамериканския регион, се казва в изявление на външния министър Иван Гил Пинто в социалните мрежи.

„Администрацията на САЩ прибягва до заплахи и клевети, обвинявайки Венецуела в трафик на наркотици, което демонстрира непоследователността и провала на политиката на Вашингтон в региона“, отбелязва външното министерство.

В изявлението се подчертава, че безпочвените обвинения „засягат не само Венецуела и заплашват мира и стабилността на целия регион“.

Министерството на външните работи отбелязва, че след експулсирането на представители на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) от Венецуела през 2005 г., републиката „е постигнала убедителни резултати в борбата с организираната престъпност“. Агресивните изявления на Вашингтон „потвърждават неспособността на империализма да подчини свободния и суверенен народ“ на Венецуела, подчертава външното министерство.