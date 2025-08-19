Екипи от САЩ и ЕС са започнали разработването на гаранции за сигурност за Украйна

Американски и европейски представители започнаха работа по укрепване на украинската армия, част от пакета от гаранции за сигурност, които ще отворят пътя към знакова среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Гаранциите, които ще бъдат уточнени от военни и разузнавателни експерти, целят да позволят на Украйна да увеличи броя на войските си без ограничения, според запознати с въпроса източници на Bloomberg.

Срещата между Володимир Зеленски и европейските лидери с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник изглежда доведе до сближаване по въпроса за предоставянето на гаранции за сигурност. Тръмп се съгласи, че американската администрация ще поеме по-ясни ангажименти по този въпрос. „По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със Съединените американски щати“, написа президентът на САЩ в социалната си мрежа Truth Social.

Страните се споразумяха, че държавният секретар Марко Рубио ще ръководи екип от съветници по националната сигурност и представители на НАТО, които да разработят конкретни гаранции, съобщиха The Wall Street Journal, позовавайки се на европейски представители.

Според тях, пакетът ще има четири компонента, казаха те: военно присъствие, противовъздушна отбрана, оръжия и наблюдение на прекратяването на военните действия. Съединените щати биха могли да предоставят непряка военна подкрепа на европейските миротворци, без да разполагат американски войски в Украйна.

Ограничаването на числеността и военната мощ на украинските въоръжени сили бяха едно от исканията на Владимир Путин. В проекта за мирно споразумение, по който руската и украинската делегации работеха по време на преговорите през пролетта на 2022 г., Москва искаше забрана за присъствието на чуждестранни оръжия и военен персонал на украинска територия, „включително ракетни оръжия от всякакъв вид, въоръжени сили и формирования“. Числеността на ВСУ пък трябваше да бъде намалена до 85 000 души, 342 танка и 519 артилерийски оръдия, а обхватът на ракетите да бъде намален до 40 километра.