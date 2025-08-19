Китайски рафинерии увеличават покупките на руски петрол, докато Тръмп заплашва доставките за Индия

Китайските рафинерии увеличиха покупките на руски суров петрол от Урал, възползвайки се от отстъпките за товари, които вече не се купуват от Индия поради търговските мита на САЩ, пише Bloomberg.

Китайските рафинерии са „в удобна позиция да продължат да купуват руски петрол засега“, според Джанан Сун, анализатор в Energy Aspects Ltd, тъй като петролът от Урал остава конкурентен на алтернативните сортове.

Рафинериите в Китай вероятно са закупили 10 до 15 пратки уралски нефт за доставка през октомври и ноември, което е повече от обичайното им потребление, според Kpler и Energy Aspects.

Нефтопреработвателните компании в Китай увеличиха покупките на руския флагмански суров петрол, възползвайки се от възможността да закупят по-евтини товари, от които се отказа Индия, след като Вашингтон засили търговските мита срещу Ню Делхи.

Макар Китай да е най-големият вносител на руски петрол, той обикновено се снабдява от Далечния Изток на страната. Все пак досега през август доставките на уралски нефт, който се товари от пристанища в Балтийско и Черно море, са били почти 75 000 барела на ден. Това е почти двойно повече от средната стойност за годината до момента, която е около 40 000 барела, според Kpler. За сравнение, износът за Индия спадна до не повече от 400 000 барела на ден през този месец, в сравнение със средната стойност от 1,18 милиона.

„Като цяло китайските рафинерии са в удобна позиция да продължат да внасят руски петрол засега, за разлика от индийските рафинерии“, каза Джианан Сун, анализатор в Energy Aspects Ltd. Урал, който се транспортира от западната част на Русия, остава конкурентен на алтернативните сортове от Близкия изток, каза Сун.

Световният пазар на петрол е фокусиран върху промените в глобалните потоци, тъй като американският президент Доналд Тръмп засилва дипломатическите си усилия да посредничи за прекратяване на войната в Украйна. Като част от тази инициатива Вашингтон удвои митото върху всички индийски вносове, за да накаже страната за внос на руски суров петрол, въпреки че все още не е предприел подобна мярка срещу Китай в контекста на търговското примирие с Пекин. Азиатските страни са най-големите купувачи на петрол от Москва.

Различните подходи, които предоставиха на китайските рафинерии възможност за покупки, бяха демонстрирани през последните дни. Миналата петък Тръмп заяви, че ще отложи увеличаването на митата върху китайски стоки заради покупките на руски петрол от страната, като се позова на напредъка с руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната. Междувременно търговският съветник на Белия дом Питър Наваро описа покупките на Индия като „опортюнистични и дълбоко разрушителни“, като същевременно призна, че САЩ не могат да отидат по-далеч по отношение на Китай, без да навредят на себе си.

Рафинериите в Китай, най-голямата икономика в Азия, вероятно са закупили 10 до 15 пратки от Урал за доставка през октомври и ноември, което е повече от обичайното им количество, според Kpler и Energy Aspects.

„Няма да се изненадам, ако в следващите дни китайците закупят още товари с доставка през ноември“, ако цените на уралския сорт останат атрактивни, заяви Мую Сю, старши анализатор на суров петрол в Kpler.

Индийските преработватели остават встрани, въпреки че получават и разглеждат оферти за уралски нефт, казаха търговците.

Излишните руски барели „трябва да бъдат премахнати, а това може да стане само от Китай, който ще ги складира“, каза Сахдев. „Без покупки от Китай, руският суров нефт може да започне да се продава с по-големи отстъпки, за да привлече нови купувачи.“