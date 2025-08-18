Тръмп към европейските лидери: Оптимист съм, че заедно можем да постигнем споразумения

Финландия има дълга граница с Русия и има свой собствен опит с тази страна

Оптимист съм, че заедно можем да постигнем споразумения, които ще възпрат всяка по-нататъшна агресия срещу Украйна, и всъщност мисля, че това няма да се случи, каза американският президент на среща в Белия дом с европейските лидери и Володимир Зеленски, съобщават световните агенции.

„Дори мисля, че това е преувеличено, силно преувеличено“, добави Тръмп, говорейки за вероятността от подновяване на военните действия в бъдеще.

Тръмп изрази увереност, че тристранна среща с участието на руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски ще се проведе, като единственият въпрос е кога ще се проведе тя.

„Мисля, че когато организираме това, ще видим наистина положителни стъпки кога, а не дали“, каза още Тръмп.

„Трябва да спрем убийствата. Трябва да спрем унищожаването на инфраструктурата на Украйна. Това е ужасна война“, каза Рюте. Той благодари на Тръмп и каза, че той „е излязъл от задънената улица”, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„Не мога да си представя, че следващата среща ще се състои без прекратяване на огъня. Затова нека работим за това и нека опитаме да окажем натиск върху Русия”, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

„Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност, как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предпоставка за всеки вид мир”, коментира премиерът на Италия Джорджа Мелони.

„През последните години работихме много усилено за постигането на мир, който да бъде стабилен и дълготраен. Ето защо идеята за тристранна среща е толкова важна, защото това е единственият начин да се реши проблемът”, заяви френският президент Емануел Макрон.

„Говорим за сигурност, не само на Украйна, а и на Европа и Обединеното кралство, затова това е толкова важен въпрос”, каза Киър Стармър.

„Фактът, че днес сме седнали на тази маса, е много символичен, в смисъл че екипът на Европа и екипът на Съединените щати помагат на Украйна”, каза финландският президент Александър Стуб. Той каза още, че Финландия има дълга граница с Русия и има свой собствен опит с тази страна по време на Втората световна война. „Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще успеем да намерим решение през 2025 г., за да сложим край на агресивната война на Русия и да постигнем траен и справедлив мир.“