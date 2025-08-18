Тръмп: Ще имаме тристранна среща с Путин

Още по темата: Тръмп: Ще сложа край на конфликта в Украйна въпреки критиките 18.08.2025 17:47

На целия свят му омръзна тази война

Зеленски пристигна за срещата си с Тръмп в Белия дом. Малко след това американският президент заяви пред медии, че мисли, че има напредък в преговорите за мир в Украйна.

"Ако всичко върви добре, ще имаме тристранна среща с Путин. Вярвам, че Путин иска войната да спре. Ще работим с Русия и Украйна. На целия свят му омръзна тази война”, каза Тръмп.

На въпрос относно гаранциите за сигурност, Тръмп каза:

„Ще има много помощ, що се отнася до сигурността. Ще има много помощ. Ще бъде добре. Те са първа линия на защита, защото са Европа. Но ние също ще им помогнем. Ще бъдем ангажирани.“

Happening now in the Oval Office. WATCH ⬇️ https://t.co/ez9KWVupGj pic.twitter.com/W4rDiA67A9 — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

Въпреки че американските представители обещаха гаранции за сигурност от типа „Член 5“ за Украйна, не е ясно какво означава това, пише Reuters.

Член 5 от договора на НАТО изисква от страните членки да си оказват взаимна помощ в случаи на военни заплахи.

Тръмп беше попитан дали ще изпрати американски миротворци в Украйна.

„Ще работим с всички и ще се уверим, че всичко е наред. Ще работим с Русия. Ще работим с Украйна. Ще се уверим, че всичко ще работи“, каза той.

Зеленски благодари на Тръмп няколко пъти за усилията.

"Трябва да спрем войната. Готови сме на тристранен ангажимент".

Украинският президент каза, че са готови да проведат избори, но първо трябва да осигурим сигурността на страната".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че прекратяването на огъня в Украйна не е предпоставка за сключване на мирно споразумение, тъй като страните могат да работят по сделка по време на бойните действия.

„Не мисля, че е необходимо прекратяване на огъня“, каза той пред репортери в Белия дом. „Но можем да работим по сделка, докато те се бият.“

Тръм ще се обади на Путин след срещата в Белия дом:

„Той очаква моето обаждане, когато приключим с тази среща.”