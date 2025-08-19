Среща между Тръмп и Зеленски: Пет ключови извода от посещението в Белия дом

Последната и единствена среща между Путин и Зеленски беше по време на преговорите в Париж през 2019 г.

Срещата на западните лидери в понеделник беше изпълнена с топли думи, но с малко конкретни решения. Президентът Тръмп и неговите гости от Европа демонстрираха единство, но оставиха много въпроси без отговор, пише The Times.

Въпреки това, срещата представляваше момент на напредък в конфликт, който отдавна е затънал в дипломатически пат.

По-долу са петте основни извода от срещите на американския президент с лидерите на Украйна, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Финландия, Европейския съюз и НАТО.

1. Срещата между Путин и Зеленски най-накрая може да се състои

Последната и единствена среща между президентите Путин и Зеленски беше по време на преговорите в Париж през 2019 г. Оттогава Путин отказваше да се срещне отново, като поставяше като условие да бъдат изпълнени предварителни изисквания.

Но с подновяването на участието на Тръмп в преговорите, това може да се промени. Съобщава се, че американският президент е прекъснал срещата на западните лидери във Вашингтон, за да се обади на Путин и да обсъди стъпките за тристранна среща в следващите седмици.

„Обадих се на президента Путин и започнах подготовката за среща между президента Путин и президента Зеленски на място, което предстои да бъде определено“, заяви Тръмп в края на срещата на върха. „След тази среща ще имаме „тристранна среща“, в която ще участват двамата президенти и аз.“

Според Фридрих Мерц, германският канцлер, Путин е казал на Тръмп по време на телефонен разговор по време на срещата в Белия дом в понеделник, че е готов да се срещне със Зеленски „в рамките на следващите две седмици“.

Отговорът на Русия обаче беше неутрален. Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, заяви само, че Кремъл е съгласен да „подкрепи преките преговори“ и „обсъди идеята за повишаване на ранг на представителите на Русия и Украйна“.

2. Тръмп обещава гаранции за сигурност

Украйна и нейните европейски съюзници от месеци твърдят, че само американската военна мощ може да възпре бъдеща руска агресия. Тръмп най-накрая изглежда, че е чул техните призиви.

„Ще им предоставим добра защита и много добра сигурност“, заяви Тръмп по време на срещата, което сигурно е било музика за ушите на европейците, които на моменти се опасяваха, че Америка може да се оттегли напълно от континента.

Подробностите за това как би изглеждала евентуална гаранция за сигурност обаче остават неясни. Тръмп не каза конкретно, че ще има американски войски на място, но и не го изключи, когато беше попитан от репортери.

На въпроса какъв вид гаранции за сигурност иска, Зеленски отговори: „Всичко“.

По-късно той заяви, че част от гаранцията за сигурност ще включва сделка за оръжие на стойност 90 милиарда долара между САЩ и Украйна, като добави, че по-подробните детайли вероятно ще бъдат уточнени в рамките на десет дни.

3. Европейските лидери се осмелиха да отхвърлят Тръмп по въпроса за прекратяването на огъня

В миналото отношенията между Тръмп и европейските му колеги бяха напрегнати. Върхът в понеделник обаче се отличаваше с проява на единство сред делегатите – поне в по-голямата си част.

Когато бяха поканени да говорят пред камерите в началото на дискусията в Източната зала, както Мерц, така и президентът Макрон се възползваха от възможността да отхвърлят отхвърлянето от Тръмп на необходимостта от прекратяване на огъня, преди да започнат преговори за прекратяване на войната – промяна в позицията му след срещата му с Путин в Аляска.

„Не мога да си представя, че следващата среща ще се състои без прекратяване на огъня“, заяви Мерц. „Така че нека работим по този въпрос и нека опитаме да окажем натиск върху Русия.“

4. Зеленски овладява изкуството на шептенето на Тръмп

След провала на срещата в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски през февруари имаше основателни опасения от поредна дипломатическа катастрофа. Но този път Зеленски беше очевидно по-добре подготвен.

След като беше критикуван от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс за липса на благодарност, Зеленски се погрижи да подправи всяка своя забележка с думи на благодарност към Тръмп за подкрепата му.

И макар да не беше облечен в традиционен костюм, след като беше осмиван от американски журналист за военната си униформа при предишното си посещение, той се появи в „военен костюм“ с ревери и яка, което явно зарадва Тръмп, когато Зеленски излезе от кортежа си.

Той също така последва примера на Сър Киър Стармър, като донесе писмо от съпругата си Олена за съпругата на Тръмп, Мелания. „Не е за вас, а за вашата съпруга“, каза Зеленски. „Ооо“, отвърна Тръмп. „Аз го искам.“ Но все пак изглеждаше трогнат.

5. Присъствието на Путин витаеше над събитията

Въпреки очевидното внимание, което Тръмп обърна на притесненията на гостите си, влиянието на Путин върху срещата все още се усещаше. Американският президент взе необичайното решение да прекъсне събитието, за да се обади на Путин и да го информира за досегашните дискусии.

В един момент микрофонът улови Тръмп да казва на Макрон:

„Мисля, че той, Путин, иска да сключи сделка. Мисля, че иска да сключи сделка за мен, разбираш ли? Колкото и лудо да звучи.“

Европейските лидери бяха по-скептични. След срещата на върха говорител на Даунинг Стрийт заяви, че Путин не може да бъде доверен, добавяйки, че той „никога не е бил сериозен по отношение на мира“.

По-нататъшният напредък сега зависи от това дали Путин ще се съгласи да присъства на тристранната среща, която Тръмп организира.