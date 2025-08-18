Картелна война разтърсва „Синалоа“: убийствата се увеличават с 400% след падането на Ел Майо

Но „Синалоа” остава без съмнение слабото място в стратегията за сигурност на Мексико

За много хора в Мексико 10 август беше тиха неделя като всяка друга. Но в "Синалоа"– северозападна щат на брега на Тихия океан – това не беше обикновена неделя. Този ден бяха извършени 17 убийства: едно на всеки 85 минути.

Според данни на мексиканското правителство, това беше най-насилственият ден в "Синалоа" през 2025 г., като надмина всички други щати в страната. Убийствата в неделя бяха едни от последните в поредицата от насилие, която обхвана щата след изненадващия арест на Исмаел „Ел Майо“ Замбада, който според властите е дългогодишен лидер на картела "Синалоа", една от най-старите и най-насилствени престъпни организации в Мексико.

От ареста му насам убийствата в Синалоа са се увеличили с над 400%, според анализ на публични данни, проведен от CNN.

Анализът разкрива и разминавания между данните, събрани от прокуратурата в Синалоа, мексиканските федерални власти и организацията за наблюдение Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Исторически погледнато, мексиканските власти са подценявали броя на жертвите по време на периоди на насилие в региона.

Дори зад затворени врати американски представители на отбраната и правоохранителните органи не вярват на данните за убийствата в Мексико, според източник, запознат с тези разговори.

Залавянето на Ел Майо на 25 юли 2024 г. в Ел Пасо, Тексас, предизвика вътрешна война между враждуващи фракции, според анализатори, консултирани от CNN, и остави жителите на "Синалоа" в центъра на конфликт, който наруши ежедневието и принуди големи вериги и семейни предприятия да затворят врати.

Вълната на насилие в "Синалоа" датира от съперничеството между фракциите на картела "Синалоа", което избухна след залавянето на Замбада, казва Виктория Дитмар, разследваща и проектен мениджър в InSight Crime.

Оттогава избухнаха ожесточени сражения между неговите последователи, известни като Маитос, и съюзниците на Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, съпроводени от продължителни сблъсъци между по-малки фракции на картела „Синалоа”. Тази тенденция се отразява и в данните на ACLED.

В изявление, публикувано от адвоката му, Ел Майо твърди, че е бил измамен от един от синовете на Ел Чапо и лидер на картела „Синалоа”, Хоакин Гусман Лопес, който го е приманил в САЩ под фалшив претекст. Според Замбада, срещата, която му е била представена като възможност за инвестиция в недвижими имоти, е приключила с ареста му в Ел Пасо, Тексас.

Замбада заяви в писмото си, че е бил измамен, отвлечен и предаден на американските власти от Гусман Лопес – твърдение, което последният отрече чрез адвокатите си, които също отхвърлиха идеята, че синът на Ел Чапо се е предал доброволно.

Двамата мъже са обвинени в множество престъпления в Източния окръжен съд на Ню Йорк, където са се признали за невиновни.

Преди ареста на Ел Майо сблъсъците между фракциите на картела бяха спорадични. Но необичайните обстоятелства около залавянето му засилиха напрежението.

Сега и Майитос, и Чапитос засилиха офанзивата си за завземане на ключови територии, обяснява Дитмар. Данните на ACLED показват рязко увеличение на насилието в началото на септември, когато според анализатори войната официално е започнала.

За да защити учениците в Синалоа, губернаторът Рубен Роча Моя разпореди отмяната на занятията на 12 и 13 септември. На следващия ден, на фона на несигурността, празненствата по случай Деня на независимостта бяха отменени в няколко града в щата, включително в столицата Кулиакан.

„Решихме, че празненствата на 15 септември ще бъдат отменени. Няма да има празненства, нито публични, нито частни“, обяви той в видео, публикувано в профила му в социалната мрежа X.

Данните от този месец потвърждават мащаба на насилието: 4 смъртни случая на ден – или един на всеки 6 часа – според официалните данни. ACLED съобщава за 2 смъртни случая на ден, или един на всеки 12 часа.

Дитмар отбелязва, че „измамният“ начин, по който Замбада е бил заловен, не само е обтегнал отношенията между фракциите, но и е предизвикал вълна от репресии, които превърнаха Кулиакан в основна сцена на градска война между картели – нещо, „което не виждаме в нито един друг мексикански град“.

Вътрешната война оставя следи в цялата общност

Насилието в „Синалоа” надхвърля статистиката – то обърна с главата надолу ежедневието на жителите. В Кулиакан постоянният страх от въоръжени сблъсъци принуди големите вериги и малките семейни предприятия да съкратят работното си време или да затворят напълно.

Видеоклипове, споделени в социалните медии и проверени от CNN, показват сцени, които стават все по-чести в Кулиакан и други градове в щата: престрелки посред бял ден, сблъсъци между въоръжени групи и сили за сигурност и горящи автомобили в жилищни квартали.

Кадрите показват, че сблъсъците са се случили предимно в градските райони – нова тенденция, която според Дитмар е изложила на опасност стотици хиляди хора, които преди това не са били пряко засегнати от конфликта.

През май тялото на мъж беше намерено обесено на близък мост, заедно с нарко-съобщение; месец по-късно човешка глава беше оставена близо до туристически обект в Кулиакан; а две седмици по-късно няколко полицаи бяха сериозно ранени в засада в близост.

На първата годишнина от ареста на Ел Майо мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че правителството й предприема мерки:

„Работим и ще донесем мир в Синалоа“, заяви тя на ежедневната си пресконференция.

Слабото място в стратегията за сигурност на Мексико

На годишнината на 25 юли Шейнбаум повтори, че сътрудничеството с американските власти е наложително, и предупреди срещу чужда намеса в борбата с насилието и трафика, свързани с картелите в Мексико.

Коментарите й дойдоха дни преди американският президент Тръмп да подпише тайна директива, с която нарежда на Пентагона да използва военна сила срещу определени картели в Латинска Америка, които администрацията му е определила като чуждестранни терористични организации, според доклад на New York Times.

Макар да не е ясно дали Министерството на отбраната на САЩ възнамерява да координира усилията си с мексиканските власти, картелът Синалоа е една от осемте престъпни мрежи, определени като чуждестранни терористични организации от администрацията на Тръмп.

Данните на ACLED показват, че през първата година от мандата си усилията на Шейнбаум за овладяване на насилието като цяло съвпадат с намаляване на атаките срещу цивилни граждани; от януари насам убийствата на цивилни граждани са намалели в почти всички мексикански щати.

Но „Синалоа” остава без съмнение слабото място в стратегията за сигурност на Мексико, като досега през 2025 г. там са убити най-малко 571 цивилни. (В три други щата, където убийствата на цивилни са се увеличили, общият брой на жертвите е 49 към 25 юли).

Целенасочените убийства на цивилни вече надхвърлиха общия брой, регистриран за цялата 2024 г., което поставя основата за тази година да бъде една от най-смъртоносните в историята на „Синалоа”.