САЩ с нови удари срещу кораби за трафик на наркотици

При ударите са убити петима души

Американските военни нанесоха нови удари по кораби, като целта бяха две лодки, за които се твърди, че са използвани от наркокартели, съобщи Южното командване на САЩ.

Според доклад, публикуван в социалната мрежа X, Съвместната оперативна група от операция „Южно копие“ е извършила ударите на 31 декември по указание на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

„Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са пътували по известни маршрути за контрабанда на наркотици и са участвали в контрабанда на наркотици“, заяви Южното командване на САЩ.

След ударите, американските военни съобщиха, че трима души на борда на първия кораб и двама на борда на втория са били убити.

Вашингтон безпочвено обвинява Каракас в недостатъчна борба с наркотрафика. Както The New York Times съобщи през август, президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа класифицирана директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“. През последните месеци американските военни унищожиха приблизително 30 лодки край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с наркотрафика, убивайки над 100 души.