Boeing създава най-скъпия изтребител на Израел – какво ще може новият F-15IA

F-15IA е тясно базиран на F-15EX

Известие за договор от Министерството на войната на САЩ потвърди, че Boeing е получила поръчка на стойност 8 577 700 000 долара за производство на тежки изтребители F-15IA за въоръжаване на израелските военновъздушни сили. Усилията обхващат проектирането, интеграцията, оборудването, тестването, производството и доставката на изтребители, с опция за производство на още 25. Израел е първата страна, която е направила поръчка за износ на F-15 от над осем години, откакто Катар закупи 25 изтребителя F-15QA през 2017 г., като оттогава самолетът е поръчван само от ВВС на САЩ, които придобиват варианта F-15EX, пише Military Watch Magazine. Въпреки че F-15 е най-старият тип изтребител, който все още се произвежда в света, той е и най-тежкият и с най-голям обсег в западния свят, както и най-скъпият, който се произвежда в момента. Очакваните закупки на 50 изтребителя от Израел ще му позволят постепенно да изведе от експлоатация по-старите си изтребители F-15A/B и F-15C/D, придобити от средата на 70-те години на миналия век, които са със значителна разлика най-старите F-15 в експлоатация в света.

F-15IA е тясно базиран на F-15EX, чиято научноизследователска и развойна работа е финансирана по-голямата част от поръчките на F-15SA и F-15QA от Саудитска Арабия и Катар през 2010-те години. Основните подобрения спрямо по-старите варианти на F-15 включват интегрирането на система за управление fly-by-wire, която значително подобрява летателните характеристики и разширява полезния товар на самолета, както и интегрирането на новия активен електронно сканиращ радар AN/APG 82(V)1, който е най-мощният, носен от който и да е тип изтребител в западния свят, и е приблизително 50% по-голям от AN/APG-81 на изтребителя F-35. Очаква се персонализирането за израелските изисквания да се съсредоточи върху интегрирането на местна авионика, предимно системи за електронна война, и евентуално местно въоръжение, като например ракети въздух-въздух Python 5 с визуален обхват и крилата ракета Delilah, изстрелвана от въздуха.

Една от най-забележителните характеристики на F-15EX е безпрецедентната му дълготрайност,

като изтребител е проектиран да работи 20 000 часа, преди да се нуждае от удължаване на срока на експлоатация или изваждане от експлоатация, в сравнение със само 8000 часа за F-35A и по-старите варианти на F-15. Това не само значително ще намали нуждите от поддръжка, като гарантира, че самолетът се износва много по-бавно, но и ще направи изтребителите много по-рентабилна инвестиция в дългосрочен план, позволявайки им да служат до 70-те години на 21-ви век и след това. По този начин, въпреки че изтребителите са значително по-скъпи от F-35A както за закупуване, така и за поддръжка, това се компенсира от техния 150% по-дълъг експлоатационен живот.

F-15 отдавна се конкурира за финансиране с F-35 и въпреки че Израел е поръчал 75 F-35 , през 2010-те години многократно се повдигаше възможността, че спешната нужда от повече F-15 може да доведе до забавяне на доставките на F-35. Въпреки че F-35 не притежава стелт възможностите си и много от усъвършенстваните му авионични характеристики, предимствата на F-15IA включват много по-големия му обсег, по-високата носеща способност за оръжие и по-мощния радар. Обсегът му е особено важен, тъй като израелските военновъздушни сили са били разположени за операции за поразяване на цели на дълги разстояния в Африка, Йемен и Иран, които са по-трудни за достигане от F-35. Използването от Иран на рояци дронове за отговор на израелски атаки допълнително направи способността на F-15 да носи голям брой ракети „въздух-въздух“ високо ценена. Има значителни спекулации, че F-15 ще бъде и един от първите западни типове изтребители, които интегрират лазерни оръжейни системи, което би било оптимално за операции срещу дронове.