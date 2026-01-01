Защо инфарктите се увеличават по време на празниците

Умереното хранене и пиене са най-добрите предпазни мерки

Празниците са синоним на радост, семейни моменти и пищни празненства. Зад блясъка и еуфорията обаче, експертите предупреждават за по-малко видима опасност: повишено натоварване на сърцето. С комбинирането на храна, алкохол, стрес и настинка, сърдечните спешни случаи показват тревожен ръст, пише Medicalxpress.

Според American Medical Response, която предоставя спешни медицински услуги в района на Балтимор и Вашингтон , инфарктите се увеличават с 30% в навечерието на Коледа .

„През целия празничен сезон често виждаме хора да игнорират предупредителните признаци за сърдечни проблеми, защото не искат да нарушават семейните тържества “, каза д-р Ед Рахт, директор на Global Medical Response. „Независимо дали става въпрос за болка в гърдите, учестен пулс или внезапен колапс, тези симптоми могат да сигнализират за сърдечен удар, опасна аритмия или дори сърдечен арест“, добави той.

Проучванията показват, че повече хора умират от инфаркти през последната седмица на декември, отколкото през всяко друго време на годината, според Американската сърдечна асоциация.

Изследване, публикувано в списание Circulation, установи, че повече смъртни случаи от сърдечни заболявания се случват на Коледа, отколкото през всеки друг ден от годината, следвани от 26 декември и 1 януари.

Има множество причини за тези скокове, като преяждане и храни с високо съдържание на сол, консумация на алкохол, емоционален стрес от семейни ситуации, ниски температури, които карат сърцето да работи по-усилено, и отлагане на медицинска помощ поради социални обстоятелства.

Американската сърдечна асоциация съобщава, че инфарктите се появяват, когато кръвният поток към сърдечния мускул е намален или блокиран. Предупредителните признаци включват натиск или дискомфорт в гърдите, които могат да се усещат като киселини, дискомфорт в ръцете, гърба, врата, челюстта или стомаха, или задух. Други предупредителни признаци включват студена пот, гадене, учестен или неравномерен сърдечен ритъм, замаяност и необичайна умора.

Умереното хранене и пиене са най-добрите предпазни мерки, следвани от поддържане на хидратация, прием на лекарства и загряване преди всякакви упражнения в студено време, добави той.

Празниците обаче предлагат и малко терапия. Смехът и споделянето на моменти на радост могат да отпуснат и разширят кръвоносните съдове, увеличавайки притока на кръв с до 20 процента и намалявайки натоварването на сърцето.