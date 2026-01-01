Колумбийските трафиканти на кокаин използват ново смъртоносно оръжие

Колумбийските милиции са увеличили атаките с дронове от април 2024 г. насам

Малко преди Коледа рояк дронове уби седем войници, докато те почиваха във военен комплекс в североизточната част на страната, без да подозират, че партизанска група, занимаваща се с трафик на кокаин, е на път да нанесе удар.

В югозападния град Кали властите заявяват, че се борят да попречат на бандите да хвърлят експлозиви от дронове върху полицейски участъци. По-рано тази година бунтовници, които разполагат с бойци, дронове и други военни средства, убиха 80 души и изселиха десетки хиляди в отдалечен район в източната част на Колумбия.

Възродените милиции в Колумбия — групи с хиляди бойци, които президентът Тръмп нарича наркотерористи, защото пренасят наркотици в САЩ — нанасят удари на напрегнатите служби за сигурност на страната с дронове, натоварени с експлозиви, в атаки, които стават все по-чести и жестоки. От април 2024 г., когато започнаха ударите, според колумбийския президент Густаво Петро, военните съобщават за около 400 атаки с дронове, при които са убити 58 войници и полицаи, а близо 300 са ранени.

Докато светът се фокусира върху бързото развитие на безпилотната война в Украйна за противодействие на руската инвазия, тежко въоръжените и богато финансирани групи за трафик на наркотици в Колумбия тихо добавиха дронове към своя арсенал, докато се борят с претоварените полицейски и армейски части. Новата способност прави групите, които процъфтяват от доставката на кокаин до американските потребители, по-силни и по-трудни за спиране.

Според военни представители повечето дронове, използвани в атаките тук, са модели, които се продават в търговската мрежа – често произведени в Китай – закупени онлайн за най-много няколкостотин долара и модифицирани, за да пренасят самоделните експлозиви, които отдавна се използват от въоръжените групи в Колумбия.

Престъпните групи бързо превръщат дроновете в оръжия в цяла Латинска Америка.

В западната част на Мексико картелът „Jalisco New Generation“ – важен контрабандист на кокаин, фентанил и метамфетамини за американските потребители – хвърля експлозиви C-4, за да прогони селяните от домовете им и да завземе територията. По време на ожесточени сражения в Рио де Жанейро през октомври мощната банда „Red Command“ използва дронове, за да бомбардира от въздуха тежко въоръжени полицаи. В Еквадор, ключово депо за кокаин, контрабандиран в САЩ, властите твърдят, че босовете, които ръководят операциите си от затворите, използват дронове, за да внасят контрабандно мобилни телефони и наркотици.

Атаките в Колумбия идват, след като Тръмп критикува Петро за това, че е позволил търговията с наркотици „да се превърне в най-големия бизнес в Колумбия и Петро не прави нищо, за да го спре, въпреки големите плащания и субсидии от САЩ“.

За да окаже натиск върху режима на Николас Мадуро в съседна Венецуела, администрацията на Тръмп проведе въздушни удари срещу предполагаеми нарколодки, превозващи колумбийски кокаин в Карибско море и Тихия океан. Петро казва, че неговото правителство води енергична борба с наркокартелите, като признава, че според последните данни на ООН за наркотрафика кокаиновите листа, използвани за производството на кокаин, са повече от всякога.

Данните на колумбийската армия показват също, че най-мощните въоръжени групи в страната са удвоили броя си до 25 000 членове през последните три години, период, през който Петро обяви военно примирие, което позволи на милициите да набират бойци и да инвестират в оръжия. Националната освободителна армия (ELN), отговорна за атаката, при която загинаха седем войници в североизточната им база, сега има 6700 членове, стотици от които във Венецуела.

Всички те стават все по-умели в воденето на война с дронове, казват военни представители, тенденция, която се отразява в темпото на ударите. През 2024 г. те са били около дузина на месец, но според военни данни тази година броят им се е удвоил.

Атаките са разтърсили офицерския корпус на армията и са тероризирали както войниците, така и цивилните.

В Aeronautical Industry инженерите се надпреварват да помогнат на военните да се адаптират към бойното поле, преобразувано от дроните, като проектират здрави, военни безпилотни превозни средства, предназначени да осигуряват на войските наблюдение, разузнаване и информация в реално време. Друга компания, работеща за министерството на отбраната, се фокусира върху системи за заглушаване, които да деактивират приближаващи се безпилотни платформи, които ще бъдат използвани от нов батальон за борба с дроните.

Няма единна система за противодействие на дроните, която да работи срещу всяка атака, казват инженерите, а цената на една единица може да надхвърли 100 000 долара.

Еван Елис, изследовател в Университета на американската армия, каза, че разпространението на дроновете е променило военното планиране, както някога са направили противопехотните мини.