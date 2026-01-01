Картелът „Синалоа“: Мексико арестува предполагаемия му лидер

През май Педро Инзунза Нориега беше обвинен от САЩ

Предполагаем лидер на прочутия картел Синалоа, издирван от САЩ, е бил арестуван в Мексико по обвинения в наркотрафик и тероризъм, съобщиха източници от мексиканското правителство.

През май Педро Инзунза Нориега беше обвинен от САЩ в трафик на големи количества фентанил, кокаин и хероин в страната като втори в йерархията на организацията „Белтран Лейва“, фракция на картела, за която се смята, че вече не съществува.

Той е бил задържан в северозападния щат Синалоа в Мексико, съобщиха източниците, цитирани от AFP.

Според Министерството на правосъдието, обвинението на САЩ е първото, в което предполагаем лидер на картела е обвинен в „наркотероризъм и материална подкрепа на тероризъм“.

Откакто се върна в Белия дом миналата година, американският президент Доналд Тръмп обеща да се бори с трафика на наркотици.

Неговата администрация проведе удари срещу предполагаеми нарколодки в Тихия океан и Карибско море, при които загинаха над 100 души.