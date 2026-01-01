Множествена склероза: учените идентифицират два нови подтипа на заболяването

Това откритие би могло да проправи пътя за нови терапевтични подходи

Два нови подтипа на множествена склероза (МС) бяха открити от изследователи от Queen Square Analytics и University College London. Бяха идентифицирани два нови подтипа на множествена склероза (МС), откритие, което потенциално проправя пътя за нови лечения, пише The Independent.

Изследователите използваха изкуствен интелект (AI), за да оценят мозъчните сканирания и нивата на леката верига на неврофиламента в серума (sNfL), кръвен маркер за увреждане на нервните клетки.

Експерти от Queen Square Analytics и University College London анализираха 634 пациенти с МС и идентифицираха два „биологично обосновани подтипа на МС“.

Единият, наречен „ранен sNfL“, показа високи нива на биомаркера в кръвта в ранния стадий на заболяването, наред с увреждане на корпус калосум – област в мозъка, която е от решаващо значение за мисленето, паметта и координацията на движенията.

Другият подтип, късен sNfL, показа по-късно повишение на sNfL и е съпътстван от „ранна загуба на обем в кортикалната и дълбоката сива материя“, пишат авторите в списанието

Водещият автор на проучването д-р Арман Ешаги от Института по неврология „Куин Скуеър“ на УКЛ и Института „Хоукс“ на УКЛ към Катедрата по компютърни науки каза:

„Използвайки рутинни мозъчни изображения и кръвен маркер за увреждане на нервните клетки (неврофиламент светлина), ние идентифицирахме две различни биологични траектории при множествена склероза. „Настоящите етикети „рецидивиращо-ремитиращо“, „вторично прогресивно“ и „първично прогресивно“ не успяват да предоставят тази стратификация, а тази работа в Университетския колеж в Лондон и Queen Square Analytics, наред с други, помага да променим разбирането и дефиницията си за видовете МС и тяхното лечение в близко бъдеще.“

МС е състояние, което засяга мозъка и гръбначния мозък. Защитната мембрана, която обгръща нервните клетки, се уврежда при МС и причинява симптоми като умора, болка, спазми и проблеми с ходенето.