Открити са ранни предупредителни признаци за множествена склероза – проявяват се 15 г. преди основните симптоми

Предупредителните признаци за множествена склероза (МС) могат да се появят повече от десетилетие преди появата на първите класически симптоми, което дава надежда за по-ранно откриване и по-добри резултати при пациентите, пише Newsweek.

Това е откритието на изследователи от Университета на Британска Колумбия (UBC), които са анализирали здравните досиета на повече от 12 000 души в канадската провинция и са оспорили предположенията за това кога наистина започва заболяването.

Те открили, че хората, живеещи с множествена склероза (МС) – хронично заболяване, засягащо мозъка и гръбначния мозък – са започнали да използват здравни услуги с повишени нива 15 години преди появата на първите им „типични“ симптоми на МС.

Въпреки че множествената склероза засяга хората по различен начин, симптомите често включват чувство на изключителна умора, проблеми с очите или зрението, изтръпване или мравучкане в различни части на тялото, чувство на загуба на равновесие, мускулни крампи и проблеми с концентрацията/паметта.

„МС може да бъде трудна за разпознаване, тъй като много от най-ранните признаци – като умора, главоболие, болка и проблеми с психичното здраве – могат да бъдат доста общи и лесно да се сбъркат с други състояния“, казва авторът на статията и професор по неврология в UBC Хелън Тремлет в изявление.

„Нашите открития драстично променят времевата линия за това кога се смята, че започват тези ранни предупредителни знаци, което потенциално отваря вратата към възможности за по-ранно откриване и намеса.“

Проучването предлага ясна картина до момента за това как пациентите се свързват с редица здравни специалисти в годините преди поставянето на диагнозата множествена склероза, докато търсят отговори на „неясни“ медицински предизвикателства. Диагнозата на състоянието обикновено изисква сигнали от образна диагностика (ЯМР) и специфична клинична картина.

Проучването е проследило посещенията при лекар през 25-те години, водещи до появата на симптомите на множествена склероза при пациента, определени от невролог чрез подробна медицинска анамнеза и клинични оценки.

Повечето предишни проучвания са изследвали само тенденциите в периода от пет до десет години, водещи до първото „демиелинизиращо събитие“ на пациента (загуба или увреждане на миелиновата обвивка, защитно покритие, обграждащо нервните влакна в мозъка и гръбначния мозък), като например проблеми със зрението.

Брус Бебо, изпълнителен вицепрезидент по изследванията на Националното дружество за множествена склероза, заяви пред Newsweek : „Това е впечатляващо проучване от изследователски екип от световна класа, предлагащо важни нови прозрения за най-ранните прояви на множествената склероза.“

„Възможността за идентифициране на хора с висок риск от множествена склероза (МС) би могла да доведе до засилено наблюдение и последващо идентифициране на хора в най-ранния стадий на заболяването. Лечението на МС в този най-ранен стадий вероятно би довело до значително подобрени резултати.“

Изследователите разкриха, че в сравнение с общата популация, хората с множествена склероза са имали постоянно натрупване на ангажираност в здравеопазването в продължение на 15 години, като различните видове посещения при лекар са се увеличили в определени моменти.

Около 15 години преди появата на симптомите посещенията на пациенти при общопрактикуващи лекари са се увеличили, както и посещенията при който и да е лекар поради симптоми като умора, болка, замаяност и психични проблеми. 12 години по-рано посещенията при психиатър са се увеличили.

Три до пет години преди поставянето на диагнозата, посещенията по спешна медицина и радиология са се увеличили. А една година по-рано посещенията на лекари в множество специалности са достигнали своя пик, включително неврология, спешна медицина и радиология.

„Тези модели показват, че множествената склероза (МС) има дълга и сложна продромална фаза – при която нещо се случва под повърхността, но все още не се е обявило за МС“, каза в изявление авторът на статията и постдокторант от UBC Марта Руис-Алгеро.

„Едва сега започваме да разбираме какви са тези ранни предупредителни знаци, като проблемите, свързани с психичното здраве, изглежда са сред най-ранните индикатори.“

Проучването е продължение на предишна работа на Тремлет и нейния екип, целяща да характеризира ранните стадии на множествената склероза, известни като „продромална фаза“, където се появяват фини признаци или други симптоми преди появата на по-типични симптоми.

Тези периоди са добре установени и при други неврологични разстройства като болестта на Паркинсон, където промените в настроението, нарушенията на съня и запекът често се появяват години преди по-познатите двигателни симптоми като тремор и скованост.

Въпреки че изследователите посочват, че по-голямата част от хората, които изпитват общи симптоми като умора и главоболие, няма да развият множествена склероза (МС), те казват, че разпознаването и характеризирането на продромалния стадий на МС един ден би могло да помогне за ускоряване на диагнозата и подобряване на резултатите за пациентите.

„Чрез идентифициране на тези по-ранни предупредителни знаци, евентуално бихме могли да се намесим по-рано – независимо дали чрез наблюдение, подкрепа или превантивни стратегии“, каза д-р Тремлет. „Това отваря нови възможности за изследване на ранните биомаркери, факторите на начина на живот и други потенциални тригери, които могат да бъдат задействани по време на тази досега пренебрегвана фаза на заболяването.“

Можем ли да използваме тези ранни признаци, за да намалим риска от развитие на множествена склероза? Бебо каза: „Вероятно е централната нервна система вече да е засегната в този ранен стадий на заболяването, което прави истинската превенция малко вероятна. Въпреки това, започването на лечение с терапия, модифицираща заболяването, в този момент може да спре прогресията на заболяването.“

Въпреки това, той добави: „Мнозина смятат, че началото на множествената склероза започва, когато автореактивните имунни клетки получат достъп до централната нервна система и започнат да причиняват увреждания.“

„Ако можем да идентифицираме най-ранните промени в имунната система преди навлизането им в централната нервна система и да предотвратим достъпа на тези клетки до мозъка и гръбначния мозък, би било възможно да предотвратим множествената склероза.“