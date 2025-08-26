Основателят на картела „Синалоа” се призна за виновен в трафик на наркотици

Исмаел Замбада Гарсия, основател на картела "Синалоа", който десетилетия наред се укриваше от мексиканските и американските власти, преди да бъде заловен като в наркотрилър, се призна за виновен в понеделник за трафик на наркотици, съобщава The New York Times.
Замбада Гарсия, известен също като Ел Майо, помогна за създаването на картела преди десетилетия заедно с Хоакин Гусман Лоера, известен също като Ел Чапо. Той изгради сложна престъпна мрежа, която трафикираше кокаин, хероин и други незаконни наркотици през границата със САЩ, упражнявайки власт чрез масови убийства и политическа корупция, за да защити и разшири бизнеса си.
На 13 януари той ще бъде осъден на доживотен затвор.
Явявайки се пред съдия Брайън М. Коган във Федералния окръжен съд в Бруклин в понеделник, 75-годишният Замбада Гарсия леко се завъртя на стола си, докато слушаше процеса чрез испански преводач. Той се призна за виновен по едно обвинение за участие в продължителна престъпна дейност и едно обвинение за заговор за рекет.
Ismael "El Mayo" Zambada Garcia, Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Pleads Guilty to Engaging in a Continuing Criminal Enterprise and Related Charges https://t.co/gmERy5NxCE@DEAHQ @DOJCrimDiv @EDNYnews @HSI_HQ @USAO_SDFL @USAO_WDTX pic.twitter.com/5OrPiCBZmE— FBI Washington Field (@FBIWFO) August 25, 2025
Признанието означава, че двамата най-влиятелни основатели на картела ще прекарат остатъка от живота си зад решетките. Гусман Лоера беше осъден на доживотен затвор в същия съд през 2019 г., след като беше признат за виновен в ръководене на престъпна организация, която е вкарала наркотици на стойност милиарди долари в САЩ.
Замбада Гарсия беше арестуван през юли 2024 г. от федерални агенти в Тексас, след като пристигна в САЩ при извънредни обстоятелства. Той беше отвлечен от сина на Гусман Лоера, негов бивш партньор, който го примами в самолет Beechcraft King Air под претекст, че ще разгледа недвижими имоти.
🚨 “El Chapo’s” Sinaloa Cartel Co-Founder, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, has pled guilty to operating a continuing criminal enterprise and to RICO charges.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 25, 2025
“His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal: the elimination of the drug cartels and the… pic.twitter.com/7AUHrKJgCa
Отвличането превърна Синалоа във военна зона, след като избухна конфликт между враждуващите фракции на картела: тези, лоялни на Замбада Гарсия, известни като Los Mayos, и тези, подкрепящи синовете на Гусман Лоера, известни като Los Chapitos. Икономиката на щата застина, а под натиска на президента Тръмп мексиканският президент Клаудия Шейнбаум изпрати хиляди войници в Синалоа, за да ограничи насилието.