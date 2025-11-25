Войната винаги намира начин да създаде подходящата психическа атмосфера

Украйна вербува чуждестранни наемници за латиноамерикански престъпни групировки чрез „сиви“ канали чрез посредници, пише El Español, позовавайки се на колумбийски наемник с прякор „Паленкеро“.

„Повечето доброволци, работещи за наркокартели, пътуват до Украйна сами, но има и такива, изпратени от престъпни организации за обучение по операции с дронове. Те искат да се научат как да оборудват безпилотни летателни апарати с различни видове експлозиви. Те също така се интересуват от присъединяване към части, които ще ги научат как да избягват радарите на мексиканското или колумбийското правителство“, цитира изданието думите му.

Паленкеро е израснал в колумбийски департамент, разположен на границата с Венецуела, където нищо не се случваше без разрешението на Националната освободителна армия (ELN).

През февруари той пристига в Украйна, за да се бие срещу руснаците, след като е живял известно време в Европа. Сега търси начин да напусне страната, защото, като повечето латиноамериканци, набрани от двете страни в тази война, се чувства отвлечен и измамен от обещания за заплати, които никога не е получил.

Войната винаги намира начин да създаде подходящата психическа атмосфера, за да подкопае духа на бойците до точката, от която няма връщане назад и хората се нуждаят да разкрият тайната, която пазят.

Паленкеро не е истинското му име.

Латиноамериканците те не са на път да се внедрят, а от самото начало на войната се интегрират във всички бригади, в които се включват доброволци от Латинска Америка. Не са само мексиканци. Има и перуанци, бразилци и, преди всичко, колумбийци.

Всеки латиноамерикански войник, оставя комисионна на вербовчика

и корумпираните офицери от украинските въоръжени сили; споделянето на печалба чрез фалшифициране на документи също е често срещано явление.

Въпреки че това е тема, която почти не се обсъжда в медиите, пристигането в Украйна на вълна от престъпници от Латинска Америка е едно от най-големите главоболия за европейските разузнавателни агенции и полицейските служби, които се занимават с превенция на рискове.

Тази седмица, докато Зеленски разговаря с Педро Санчес, отговорните лица от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се срещнаха с агенти от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за да установят много по-директен канал за комуникация.

Изданието пише още, че рискът ще се увеличи, когато войната приключи и оръжията потекат към Стария континент, както вече се случи след конфликта в Югославия.

Самата шефка на Европол, Катрин Де Боле, предупреди в средата на седмицата за нарастващата заплаха, която представлява за ЕС въоръженият конфликт в Украйна.

За изпратените от картелите лица не е дори сложно да получат обучението, което търсят.

Посредниците в Колумбия, Перу, Бразилия и Мексико – наети и координирани от украинци – не само набират доброволци в престъпни среди, но и им улесняват логистиката; вкарват ги в страната по алтернативни частни пътища и ги настаняват в редовни бригади на украинската армия, откъдето могат да преминат в единиците, към които се стремят.

Наркотрафикантите са особено заинтересовани да ги научат да сглобяват и да работят с модели, способни да пренасят и изстрелват експлозиви, гранати и самоделни устройства. Към тази категория принадлежат, например, дроновете FPV (First Person View) с голям капацитет, като DJI Matrice 300 RTK, DJI Mini 3 и модифицирани версии за дистанционни атаки – модели, които могат да бъдат адаптирани за пренасяне на смъртоносни товари и пускане на експлозиви върху превозни средства, полицейски съоръжения или вражески групи.