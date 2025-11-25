Наемни убийци от картела „Синалоа“ сред чуждестранните бойци в Украйна

Автор: Труд онлайн
Европа
Кадър: МО на Русия

Войната винаги намира начин да създаде подходящата психическа атмосфера

Украйна вербува чуждестранни наемници за латиноамерикански престъпни групировки чрез „сиви“ канали чрез посредници, пише El Español, позовавайки се на колумбийски наемник с прякор „Паленкеро“.

„Повечето доброволци, работещи за наркокартели, пътуват до Украйна сами, но има и такива, изпратени от престъпни организации за обучение по операции с дронове. Те искат да се научат как да оборудват безпилотни летателни апарати с различни видове експлозиви. Те също така се интересуват от присъединяване към части, които ще ги научат как да избягват радарите на мексиканското или колумбийското правителство“, цитира изданието думите му.

Паленкеро е израснал в колумбийски департамент, разположен на границата с Венецуела, където нищо не се случваше без разрешението на Националната освободителна армия (ELN).

През февруари той пристига в Украйна, за да се бие срещу руснаците, след като е живял известно време в Европа. Сега търси начин да напусне страната, защото, като повечето латиноамериканци, набрани от двете страни в тази война, се чувства отвлечен и измамен от обещания за заплати, които никога не е получил.

Войната винаги намира начин да създаде подходящата психическа атмосфера, за да подкопае духа на бойците до точката, от която няма връщане назад и хората се нуждаят да разкрият тайната, която пазят. 

Паленкеро не е истинското му име. 

Латиноамериканците те не са на път да се внедрят, а от самото начало на войната се интегрират във всички бригади, в които се включват доброволци от Латинска Америка. Не са само мексиканци. Има и перуанци, бразилци и, преди всичко, колумбийци.

Всеки латиноамерикански войник, оставя комисионна на вербовчика

и корумпираните офицери от украинските въоръжени сили; споделянето на печалба чрез фалшифициране на документи също е често срещано явление.

Въпреки че това е тема, която почти не се обсъжда в медиите, пристигането в Украйна на вълна от престъпници от Латинска Америка е едно от най-големите главоболия за европейските разузнавателни агенции и полицейските служби, които се занимават с превенция на рискове.

Тази седмица, докато Зеленски разговаря с Педро Санчес, отговорните лица от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се срещнаха с агенти от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за да установят много по-директен канал за комуникация.

Изданието пише още, че рискът ще се увеличи, когато войната приключи и оръжията потекат към Стария континент, както вече се случи след конфликта в Югославия.

Самата шефка на Европол, Катрин Де Боле, предупреди в средата на седмицата за нарастващата заплаха, която представлява за ЕС въоръженият конфликт в Украйна. 

Според колумбиеца „повечето доброволци, които са работили за наркокартелите, пристигат в Украйна по своя собствена инициатива, но има и други, които са изпратени от престъпните мафии, за да се обучават в използването на дронове. Те искат да се научат да въоръжават безпилотните летателни апарати с различни видове гранати. И не става въпрос само за това. Те също така проявяват интерес да се включат в единици, които да ги научат как да заобикалят радарите на правителствата на Мексико или Колумбия“.

За изпратените от картелите лица не е дори сложно да получат обучението, което търсят.

Посредниците в Колумбия, Перу, Бразилия и Мексико – наети и координирани от украинци – не само набират доброволци в престъпни среди, но и им улесняват логистиката; вкарват ги в страната по алтернативни частни пътища и ги настаняват в редовни бригади на украинската армия, откъдето могат да преминат в единиците, към които се стремят.

Наркотрафикантите са особено заинтересовани да ги научат да сглобяват и да работят с модели, способни да пренасят и изстрелват експлозиви, гранати и самоделни устройства. Към тази категория принадлежат, например, дроновете FPV (First Person View) с голям капацитет, като DJI Matrice 300 RTK, DJI Mini 3 и модифицирани версии за дистанционни атаки – модели, които могат да бъдат адаптирани за пренасяне на смъртоносни товари и пускане на експлозиви върху превозни средства, полицейски съоръжения или вражески групи.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения