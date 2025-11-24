Пълният текст на европейския мирен план – Великобритания, Франция и Германия намират обща позиция с Русия

Една от червените линии на Киев се отнася до това дали ще получи силни гаранции

Контрапредложението на Европа към 28-точковия план на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна намери известна обща основа с Русия, но остават въпроси относно бъдещето на украинската територия, пише The Telegraph.

Планът, изготвен от Великобритания, Германия и Франция, съдържа редица отстъпки, включително ограничение на размера на украинската армия и ангажимент за провеждане на избори, които биха могли да доведат до отстраняването на Володимир Зеленски от властта.

Големи елементи остават същите – дори до формулировката на конкретни клаузи – включително това, че Русия ще бъде приета отново в Г-7, превръщайки я в Г-8, в случай на сключване на мирно споразумение.

Въпреки това, членството в НАТО ще остане възможност за Украйна, което е ключов момент, който беше изключен от американското предложение за мир.

Контрапредложението ясно показва, че понастоящем няма консенсус в рамките на алианса относно присъединяването на Украйна към НАТО, което може да е било включено, за да се успокоят опасенията на Русия, че нейният съсед може да получи ускорено членство.

Ключов спорен момент вероятно ще бъде уреждането на територията.

Според предложението на Тръмп, на Русия ще бъде предоставен регионът Донбас и официално признаване на Крим. Фронтовете ще бъдат замразени в другите ключови региони, включително Херсон и Запорожие.

Това би означавало, че Зеленски ще трябва да отстъпи още повече украинска територия от тази, която Русия контролира в момента.

Вместо това Европа предложи преговорите за териториални размени да „започнат от линията на контакт“, което ще намали площта на територията, върху която Путин може да предяви претенции.

„След като бъде постигнато споразумение за бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила“, добавя планът.

Споразумението също така гласи, че „размерът на украинската армия трябва да бъде ограничен до 800 000 души в мирно време“, докато по-ранна версия на европейския план не включваше ограничение. Предложението на САЩ и Русия изискваше ограничение от 600 000 души.

Дори и с това ограничение, армията на Киев – която в момента наброява около 850 000 души – ще бъде една от най-големите в света.

Това представлява и значително увеличение в сравнение с преди три години, когато Москва предложи Украйна да запази размер на армията в мирно време от около 85 000 души по време на мирните преговори в Истанбул.

Една от червените линии на Киев се отнася до това дали ще получи силни гаранции за сигурност в случай на бъдеща руска инвазия.

И двете предложения са съгласни с необходимостта от гаранции за сигурност,

които да действат като възпиращ фактор за Владимир Путин.

Европа се ангажира те да бъдат „солидни“, докато Америка настоява, че ще бъдат „надеждни“.

Европейският план предлага гаранция от САЩ, която отразява член 5 от НАТО, който ще задължи Америка да третира атака срещу Украйна като атака срещу съюзник.

И двата плана отбелязват, че САЩ ще получат компенсация за предоставянето на гаранции за сигурност в размер, който не се разкрива.

И САЩ, и Европа са съгласни, че е необходимо да се реинтегрира Русия в световната икономика. Русия ще бъде допусната отново в Г-8, а Европа предлага облекчаването на санкциите да бъде обсъдено „и договорено на етапи и за всеки отделен случай“.

„Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество с цел взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, редките земни елементи, съвместните проекти в Арктика, както и различни други взаимноизгодни корпоративни възможности“, се добавя в документа.

Въпреки това, европейското предложение премахва клаузата, която би дала на САЩ 50 % от бъдещите печалби от замразените руски активи, инвестирани в Украйна.

И в двете предложения има идентична клауза, която ще даде на Украйна краткосрочен достъп до пазарите на ЕС. ЕС и Украйна вече имат задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия.