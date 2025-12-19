Полският президент обвини Украйна в неблагодарност

Полският президент Карол Навроцки заяви пред украинския си колега Володимир Зеленски, ,че украинците не са оценили по достойнство помощта на Полша в борбата срещу руската инвазия. Изявлението беше направено по време на съвместна пресконференция и напомни за подобна остра размяна на реплики между Зеленски и Доналд Тръмп през февруари.
От началото на войната през февруари 2022 г. Полша прие над един милион украински бежанци и се превърна в основен доставчик на оръжие и транзитен коридор за западната военна и хуманитарна помощ за Киев. Навроцки подчерта, че в Полша има усещане, че мащабната подкрепа не е била достатъчно оценена. Той описа разговора със Зеленски като твърд, откровен, но сърдечен и учтив.
Зеленски отговори, че Украйна винаги е била благодарна на Полша и ще остане такава, като подчерта, че страната му защитава Европа от Русия с изключително висока човешка цена. Той предупреди, че Москва се опитва да разруши силния съюз между двата народа, но това няма да бъде допуснато.
Odbyłem z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim twardą, uczciwą i partnerską rozmowę o sprawach kluczowych dla Polski oraz Ukrainy. Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę i to się nie zmienia. Dzisiejsze spotkanie to nowe otwarcie we wzajemnych relacjach, a także… pic.twitter.com/q1GeddWQuk— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) December 19, 2025