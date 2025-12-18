Meta може да забрани споделянето на повече от два линка във Facebook без абонамент

Facebook тества месечен абонамент от 9,99 британски лири за споделяне на повече от два линка

Facebook ("Фейсбук") тества ограничение за броя на линковете, които някои потребители могат да споделят, когато публикуват в социалната платформа. Известия, видени от потребители във Великобритания и САЩ, казват, че могат да споделят само определен брой връзки в публикации във Facebook без абонамент, който започва от 9,99 паунда (23.72 български лева, бел. ред) на месец, съобщава BBC.

Компанията Мeta ("Мета") описа тази мярка като "ограничен тест, за да се разбере дали възможността за публикуване на по-голям обем свързани публикации носи допълнителна полза" за абонатите.

Експертът по социални медии Мат Навара заяви, че това сигнализира за намерението на компанията да монетизира повече аспекти от своите платформи. "Не става въпрос толкова за проверка, колкото за заключване на определени функции за оцеляване чрез абонамент“, каза той пред BBC.

Meta Verified предоставя на потребителите на Facebook и Instagram синя отметка, "подобрена" поддръжка на акаунти и защита срещу представяне за друг потребител.

Навара обясни, че след като компанията вече е определила цена за подобни функции, сега изглежда прави същото за разпространението на съдържание и "основната възможност за изпращане на хора" към други части на интернет.

Той беше сред тези, които наскоро бяха уведомени за теста във Facebook, като получиха съобщение, в което се съобщава, че от 16 декември ще може да споделя само два линка на месец в публикации във Facebook.

"Ако сте творец или бизнес, посланието е основно, че ако Facebook е част от вашата стратегия за растеж или трафик, сега достъпът си има цена", каза Навара пред BBC и добави: "И това е ново по своята яснота, въпреки че е посоката на еволюцията от известно време".

Заедно с други социални платформи като LinkedIn, Meta насърчава потребителите да се потвърдят, за да отключат повече функции или да увеличат ангажираността на платформите си.

Facebook вече не е надежден двигател за трафик, а Meta все повече го отблъсква

Facebook съобщи на технологичното издание TechCrunch, че тестът за ограничаване на връзките се разширява до избрана група потребители на "професионален режим" или страници. Тези функции се използват от много създатели и фирми, за да популяризират съдържание на платформата и да получат представа за нейната ефективност сред потребителите.

"За създателите на съдържание това засилва една доста сурова реалност: Facebook вече не е надежден двигател за трафик, а Meta все повече го отблъсква от онези, които се опитват да го използват за тази цел", каза Навара. Той добави, че това служи и като напомняне, че "Meta винаги ще оптимизира в полза на Meta, на първо място".