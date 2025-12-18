Полша приведе своите ракетни системи Patriot в пълна оперативна готовност (СНИМКИ)

Полша е постигнала пълна оперативна готовност на своята система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", което отбелязва ключов етап в интегрираната стратегия на страната за противовъздушна и противоракетна отбрана, обяви в четвъртък министърът на отбраната на страната Владислав Косиняк-Камиш.

Говорейки пред 3-ата Варшавска ракетна бригада за противовъздушна отбрана в Сохачев, Косиняк-Камиш заяви, че оперативното стартиране на произведените в САЩ батареи Patriot по програмата "Висла" представлява "исторически момент" за националните отбранителни способности на Полша, предава polskieradio.pl.

"Това е реализацията на нашата интегрирана система за противовъздушна отбрана срещу ракети, самолети и дронове", каза той, добавяйки, че се очаква още 48 установки "Пейтриът" да пристигнат в Полша между 2027 и 2029 г.

Програмата "Висла", водещата инициатива на Полша за противовъздушна отбрана, е изградена около ракетни системи Patriot, радари LTAMDS и командна мрежа IBCS. Бъдещите фази ще интегрират системи като F-35 в единна архитектура за противовъздушна отбрана.

Посланикът на САЩ в Полша Томас Роуз, който присъства на церемонията, похвали лидерството на Полша в противовъздушната отбрана.

"Дори Съединените щати все още нямат напълно функционираща система, базирана на IBCS, като Полша", призна той, наричайки Варшава "първият град в света, напълно защитен от интегрирана система за командване на противовъздушната отбрана".

"Полша сега е на власт. Никой не бива да се забърква с Полша", добави Роуз и добави: "Ако го направят, би било глупаво."

Посланикът на САЩ в Полша предупреди за момента на самодоволството, като подчерта заплахите за сигурността в непосредствените съседи на Полша: "Полша не може да си позволи самозаблуждаване – заплахите са твърде близо".